renovables

La Junta aprueba la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en Tébar (Cuenca)

La Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca da luz verde al proyecto 'Las Lomillas', con una inversión de 13,9 millones y una potencia total de 122 megavatios, capaz de abastecer a 20.000 viviendas. Es la primera de este tipo que se construye en la región

Las instalaciones de generación eléctrica renovable movilizaron 578 millones de euros y generaron 3.500 empleos

La Comisión Provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde este semana a los trámites urbanísticos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en el municipio conquense de Tébar, un proyecto pionero en la región que permitirá avanzar en el almacenamiento de energía renovable.

La ... Comisión Provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde a los trámites urbanísticos necesarios para la instalación de esta planta, denominada 'Las Lomillas', que ocupará una superficie de 7.190 metros cuadrados y contará con un presupuesto de ejecución material de 13,9 millones de euros.

