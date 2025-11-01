La Junta aprueba la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en Tébar (Cuenca)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en el municipio conquense de Tébar, un proyecto pionero en la región que permitirá avanzar en el almacenamiento de energía renovable.

La ... Comisión Provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde a los trámites urbanísticos necesarios para la instalación de esta planta, denominada 'Las Lomillas', que ocupará una superficie de 7.190 metros cuadrados y contará con un presupuesto de ejecución material de 13,9 millones de euros.

El proyecto, denominado Almacenamiento Hibridado 'Las Lomillas', contempla la puesta en marcha de una instalación de almacenamiento de energía con 36 megavatios de potencia, diseñada para integrarse con el parque eólico y la planta fotovoltaica del mismo nombre. Este sistema híbrido combina tecnología de baterías BESS (Battery Energy Storage System), capaz de estabilizar la red eléctrica y almacenar la energía generada tanto por fuentes solares como eólicas. Noticia Relacionada La ampliación de la red eléctrica en Castilla-La Mancha apoya proyectos industriales clave como la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano F.F. El Ministerio para la Transición Ecológica contempla ampliaciones y nuevas subestaciones en Castilla-La Mancha para integrar renovables e hidrógeno. Entre ellas Aceca, Mesa de Ocaña, Minglanilla y Marchamalo La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa, al ser «la primera de este tipo en Castilla-La Mancha», y ha destacado su capacidad para impulsar la transición energética en la región. «La potencia instalada de esta planta, que es la primera de este tipo en Castilla-La Mancha, tendrá una potencia total de 122 megavatios, con la que se atendería a unas 20.000 viviendas y lo que nos permitirá seguir avanzando en el almacenamiento de la energía renovable en la región», ha señalado. C

