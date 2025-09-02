La Junta aplaude a Sánchez por la condonación de la deuda a las autonomías

«Cumple todas nuestras expectativas». Con estas palabras ha manifestado su satisfacción el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ante la condonación de una deuda de casi 5.000 millones de euros a la región por parte del Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, una medida que como recordaba «ha sido también una de las reivindicaciones históricas del Gobierno de Emiliano García-Page, lo hemos solicitado cuando gobernaba el PP y lo hemos solicitado con el Gobierno del PSOE».

Para Ruiz Molina la metodología que ha seguido el Gobierno de España para calcular la deuda de los territorios sigue los criterios «que Castilla-La Mancha ha puesto siempre sobre la mesa». Entre esas claves se encuentra lo que para la Junta es «la infrafinanciación que sufríamos y que se ha tenido en cuenta».

Con esos casi 5.000 millones de euros de deuda que ahora asumirá el Gobierno central, y no el autonómico, Castilla-La Mancha se convierte en la comunidad «más beneficiada en términos de condonación por habitante», un montante que supone, como ha explicado el consejero a modo de ejemplo, el 75 por ciento de la deuda que se generó durante el Gobierno del PP y María Dolores Cospedal, que incrementó el endeudamiento «en 6.571 millones de euros hasta llegar a los 13.138».

En esta línea, el responsable regional de Hacienda ha invitado al PP de Castilla-La Mancha a posicionarse a favor o en contra de la condonación de la deuda que beneficiará a la educación, la sanidad y los servicios sociales, pues los intereses a los que ya no tendrá que hacer frente el Ejecutivo autonómico se podrán destinar a reforzar los servicios públicos, en concreto 760 millones en los próximos 10 años. «Me gustaría saber cuál es la posición de Paco Núñez en Génova cuando se discuta este asunto, si es que se discute, en la sede del Partido Popular», ha zanjado.