José María Arcos González, Javier Peinado Martínez y Manuel Mena González, ganadores de la Cata Wine Liga CLM

La localidad ciudadrealeña de Villanueva de los infantes fue la sede este sábado de una de las pruebas valederas para la Liga Regional de Catadores de Vinos de Castilla-La Mancha, una gira vinícola conocida como la 'Liga Cata Wine CLM'.

Los ganadores de este concurso celebrado en Casa Rueda fueron José María Arcos González, Javier Peinado Martínez y Manuel Mena González, los dos primeros de Villanueva de los Infantes y el tercero, de Ciudad Real. El concurso estuvo dirigido por Antonio Jiménez Palop y el jurado lo asumió Purificación Jiménez de Bustos, exprofesores de enología y especialista en viticultura y laboratorio, respectivamente. Ambos han formado parte de la Escuela de la Vid y Vino de Madrid. La próxima cita de la Liga Cata Wine CLM será en Villarrobledo el día 28 de este mes de septiembre.

María Victoria Jiménez Quevedo, presidenta de la Asociación Regional de Catadores de Castilla-La Mancha con sede en Tomelloso, ha señalado a ABC que «esta Liga es un proyecto a medio y largo plazo, que está creciendo. Trata de impulsar la creación de Concursos de Catadores de Vino en toda la región, conectando poblaciones y aficionados alrededor de nuestro producto estrella. Además, estas catas de vino son una buena herramienta promocional de todas las entidades y poblaciones participantes«.