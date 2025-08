IU critica el fracaso de los tres planes de arbolado de Toledo: « No se van a plantar ni 300 árboles»

A la espera de la puesta en marcha del III Plan de Arbolado de Toledo que tendrá que comenzar a ejecutarse a partir de octubre, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, ha criticado que entre los tres planes « no se van a plantar más de 300 árboles», tan solo «miles de de setos, miles de de arbustos» con una inversión total que no llega a los 300.000 euros. «La inversión en arbolado que el Ayuntamiento de Toledo considera que tiene que hacerse para garantizar que la sombra o que las islas de calor empiecen a erradicarse está muy alejada de la realidad, alejadísima de la realidad«, ha dicho Fernández, para quien »no vale con ir a hacerse una foto en un alcorque que acaban de reponer. Eso no es un plan de arbolado, eso es un repuesto«

Desde el PSOE, su portavoz, Noelia de la Cruz, ha lamentado que el alcalde, Carlos Velázquez, haya anunciado un tercer plan de arbolado «cuando los vecinos no saben nada ni del primero ni del segundo».

Noelia de la Cruz, ha criticado este martes la gestión del alcalde en relación con el arbolado urbano de la ciudad, sobre el que ha anunciado un tercer plan cuando los vecinos y vecinas de Toledo no saben nada ni del primero ni del segundo. «Aquí no hay ninguna fase ni ningún plan. Esto es oscurantismo, improvisación y ocurrencias, esta es la forma de gobernar de PP y Vox», ha afirmado.

A preguntas de los medios en el parque de la Vega tras la concentración en contra de la violencia machista,Noelia de la Cruz ha insistido en que para hablar de una tercera fase sería necesaria una planificación previa y gente trabajando en ello, algo que, en su opinión, no se está produciendo. «No veo a nadie trabajando seriamente en este tema en el actual equipo de gobierno», ha asegurado.

La portavoz ha puesto como ejemplo el caso del ciprés del parque de la Vega, recientemente talado y trasplantado, una actuación que considera un ejemplo claro de mala gestión por parte del alcalde. «Si pensaban retirarlo, podrían haberse puesto antes a trabajar en el proyecto. Trasplantarlo con nocturnidad y alevosía, de madrugada, y en plena ola de calor, con más de 40 grados, es una temeridad. Si sobrevive, será pura magia», ha advertido.

Ha recordado que la obra que se está ejecutando en dicho parque fue planificada y adjudicada por el anterior gobierno socialista, y ha acusado al actual Ejecutivo de haberla «guardado en un cajón durante dos años y medio para sacarla in extremis y no perder la financiación, como ha ocurrido también con la Alhóndiga».

Asimismo, ha lamentado que no se aproveche la inversión de más de 3 millones de euros en el parque para hacer una correcta catalogación de especies y establecer medidas de conservación del arbolado: «Es el momento perfecto para hacerlo, y, sin embargo, no hay planificación alguna».