IU acusa a la Diputación de Ciudad Real de usar dinero público para financiar a «pseudomedios ultra» Denuncia que 135.000 euros se han desviado a la financiación de propaganda al servicio de la extrema derecha

Izquierda Unida ha acusado al Partido Popular y a Vox de haber «convertido la comunicación institucional de la Diputación» de Ciudad Real en un «auténtico chiringuito de propaganda al servicio de la extrema derecha, con más de 135.000 euros de dinero público desviados hacia pseudomedios ultras sin ninguna relación con nuestra provincia«.

Así lo ha afirmado este jueves el coordinador provincial de Izquierda Unida de Ciudad Real, Jesús Manchón, apuntando que desde el inicio del Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en la Institución provincial se han destinado recursos «de toda la ciudadanía» para financiar «cabeceras como EDA TV, OKDiario, El Debate, Periodista Digital, The Objective o Libertad Digital, medios sin presencia en Ciudad Real ni en Castilla-La Mancha, pero bien conocidos por su papel como altavoces de bulos, odio y manipulación«.

«Mientras los medios locales y comarcales, que son los que de verdad informan de los problemas y las luchas de nuestros pueblos, sobreviven como pueden, PP y Vox se gastan miles de euros en pagar la propaganda de Inda, Negre, Losantos y compañía«, ha afirmado Manchón. »Es un insulto a la inteligencia y una vergüenza democrática«, ha añadido.

La formación ha comparado el gasto de presupuestos destinados a la comunicación institucional en la Diputación con las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados para «limitar la actividad de estos pseudoperiodistas, conocidos por acosar, interrumpir y convertir la política en un circo de odio«.

«PP y Vox utilizan las instituciones como cajeros automáticos de la ultraderecha mediática. Ni un euro más de la Diputación para pseudoperiodistas y mercenarios del bulo. Ese dinero debe ir a apoyar a la prensa de proximidad, a la información veraz y al fortalecimiento democrático de nuestra provincia«, ha declarado Jesús Manchón.