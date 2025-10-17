Suscribete a
Investigados dos hombres en Horche (Guadalajara) por apalear a un perro hasta la muerte

La Guardia Civil les considera responsables de un delito de maltrato animal tras hallar el cadáver de un pastor alemán en el maletero de un vehículo con un fuerte traumatismo en la cabeza

El cadáver del perro fue hallado en el maletero del vehículo de uno de los investigados
ABC

Toledo

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos varones de 40 y 49 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, al considerarles  ... los responsables de la muerte de un perro al que presuntamente apalearon hasta causarle la muerte.

