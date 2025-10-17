Investigados dos hombres en Horche (Guadalajara) por apalear a un perro hasta la muerte

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos varones de 40 y 49 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, al considerarles ... los responsables de la muerte de un perro al que presuntamente apalearon hasta causarle la muerte.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla del Seprona acudió a auxiliar al conductor de un vehículo detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche. Al ser identificado, los agentes observaron que el hombre presentaba restos de sangre en su vestimenta y se mostraba muy nervioso ante sus requerimientos.

Ante esta situación, los agentes procedieron al registro del vehículo, donde localizaron en el maletero una bolsa que contenía el cadáver de un perro de raza pastor alemán. El animal presentaba un importante traumatismo en la cabeza.

Tras una investigación posterior, se pudo determinar que el propietario del animal habría encargado a otra persona que se deshiciera del perro. Para dificultar la identificación del dueño, le habrían extraído el microchip.

Desde la Guardia Civil recuerdan que, aunque la tendencia de casos de maltrato animal «se ha reducido considerablemente en los últimos años», aún se producen «situaciones de crueldad o ensañamiento hacia los animales, muchas de ellas con resultado de muerte, en algunos lugares de nuestra geografía».

Las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos están recogidas en el artículo 340 del Código Penal, que prevé penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con los animales y para su tenencia.

Asimismo, la tenencia de animales domésticos está regulada en las legislaciones autonómicas, donde se detallan los aspectos relativos a sus cuidados, higiene, documentación y vacunaciones, así como la tipificación de infracciones y sanciones.

Estas normas, junto con las dictadas por la Administración central, autonómica y local, buscan garantizar el control y la protección de los animales de compañía. Los responsables de su cumplimiento son los propietarios o poseedores, que tienen la obligación de respetar la normativa vigente.