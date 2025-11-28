Suscribete a
ABC Premium

Investigado en Alpera (Albacete) por cazar ilegalmente un ciervo macho en un coto sin permiso de su titular

El cadáver del animal presentaba dos orificios de entrada ocasionados por disparos de un arma de fuego y fue decapitado. El presunto autor está acusado de un delito contra la flora y la fauna y se enfrenta a una multa de entre 4 y 8 meses de cárcel

Detenido un furtivo mientras cazaba con un rifle con silenciador en una finca de Nombela

Rifle aprehendido por la Guardia Civil al sospechoso de furtivismo
Rifle aprehendido por la Guardia Civil al sospechoso de furtivismo

ABC

Toledo

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 32 años, vecino de la localidad albaceteña de Alpera, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por presuntamente cazar de forma ilegal un ciervo macho en un coto ... de caza del término municipal donde reside.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app