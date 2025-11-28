Investigado en Alpera (Albacete) por cazar ilegalmente un ciervo macho en un coto sin permiso de su titular

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 32 años, vecino de la localidad albaceteña de Alpera, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por presuntamente cazar de forma ilegal un ciervo macho en un coto ... de caza del término municipal donde reside.

La Guardia Civil de Alpera tuvo conocimiento, a través de la Sociedad de Cazadores Club Deportivo Básico de Cazadores-Santa Cruz, el hallazgo de un ejemplar de ciervo macho, muerto y decapitado, en el interior de un coto de caza de la localidad.

A partir de esta información, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa llevaron a cabo la preceptiva inspección ocular en el lugar de los hechos. Durante la misma, comprobaron que el cadáver del animal presentaba dos orificios de entrada ocasionados por disparos de un arma de fuego.

Noticia Relacionada Detenido un furtivo mientras cazaba con un rifle con silenciador en una finca de Nombela ABC Hay otra persona investigada. El presunto autor hacía uso de un rifle sin licencia de armas que pertenecía a un miembro de su entorno familiar

En el marco de las gestiones realizadas para identificar al autor de los disparos, y gracias a la colaboración ciudadana, los agentes siguieron la pista de un cazador residente en Alpera, del que existían sospechas por acciones furtivas. Esta persona poseía un rifle cuyo calibre coincidía con el arma utilizada en la caza del ciervo, que ha sido intervenido junto a su munición.

El hombre ha sido investigado por un delito contra la flora y fauna, al haber cazado una pieza cinegética en un terreno sometido a régimen cinegético especial sin contar con el permiso de su titular. De acuerdo con el Código Penal, podría enfrentarse a una pena de multa de cuatro a ocho meses, así como a la inhabilitación especial para ejercer el derecho a cazar y para la tenencia y porte de armas por un periodo de uno a tres años.

Las diligencias instruidas por el Seprona de Almansa han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Almansa.