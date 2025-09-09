Investigación, vivienda y nuevas facultades: los planes de Page para la Universidad regional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la continuidad del Plan Regional de Investigación Científica y Técnica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2025-2028, que verá la luz antes de que finalice el año. El nuevo programa supondrá la movilización de más de 330 millones de euros anuales en inversión pública y privada, con una inversión total cercana a los 1.000 millones de euros hasta 2028.

Page ha subrayado que la comunidad autónoma mantendrá su compromiso con los planes de investigación, consolidando así el liderazgo de Castilla-La Mancha en afiliaciones a la Seguridad Social dentro del sector investigador. «Antes de que acabe el año estará en marcha un plan de investigación hasta 2028 con una movilización histórica de recursos entre el sector público y privado», ha afirmado en el acto de toma de posesión de los nuevos integrantes del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Asimismo, el responsable autonómico ha recogido el guante del nuevo presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, quien en su discurso ha apostado por el impulso de vivienda para universitarios. A renglón seguido, Page ha avanzado un Plan de Residencias Universitarias en diferentes zonas de Castilla-La Mancha. El proyecto tiene como objetivo ofrecer nuevas soluciones residenciales para estudiantes universitarios, ampliando la oferta más allá del concepto tradicional de residencia.

En este sentido, Page ha indicado que ya se han dado los primeros pasos en Ciudad Real y que el Gobierno regional prevé extender este modelo al conjunto de la comunidad en colaboración con el sector privado.

«Se trata de apostar por un modelo de vivienda universitaria y lo vamos a hacer con el sector privado, son más viviendas para universitarios más allá del concepto de residencia«, ha explicado el presidente, además de señalar que tanto el campus de Ciudad Real como el de Talavera de la Reina (Toledo) recibirán una importante inversión para ampliar sus instalaciones. Serán en torno a los 65 millones de euros para la Facultad de Medicina de Ciudad Real y para la de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

El presidente ha destaco que estas inversiones en infraestructuras universitarias serán posible gracias a la gestión económica y financiera del Gobierno regional, con unos Presupuestos para 2026 que recogen déficit 0, lo que permitirá conciliar «la ortodoxia en la gestión de las cuentas públicas con el mantenimiento de los compromisos sociales». Esta estabilidad financiera, ha dicho, «nos está permitiendo acumular reservas y estar preparados ante posibles ajustes, al tiempo que seguimos apostando por nuevas inversiones«.

Con estas medidas, como ha reiterado Page, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la innovación, la estabilidad presupuestaria y el apoyo a la educación, ejes que marcan la agenda de Castilla-La Mancha para los próximos años, junto a las políticas sociales y la apuesta por la sanidad pública.