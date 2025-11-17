La inversión extranjera en Castilla-La Mancha ha crecido casi un 400% en la última década

La inversión extranjera en Castilla-La Mancha ha aumentado de manera exponencial en los últimos diez años hasta crecer cerca de un 400%, desde la llegada al Ejecutivo autonómico de Emiliano García-Page. «Estamos en cerca de 300 millones de euros frente a los ... apenas 53 millones del año 2015», ha señalado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, desde Guanzhou (China), donde ha visitado una planta de la multinacional Kingfa.

Martínez Guijarro, acompañado por el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y una delegación empresarial conquense encabezada por el presidente de la patronal David Peña, señaló que más del 88% de esta inversión se ha destinado al sector industrial, mientras que el primario representa un 8%.

El vicepresidente resaltó que la inversión extranjera acumulada en la última década supera ya los 2.100 millones de euros, una cifra que, en su opinión, demuestra que «las empresas que optan por invertir en España cada vez se fijan más en Castilla-La Mancha». Para Martínez Guijarro, este comportamiento responde en gran medida al «clima de paz social e institucional» del que disfruta la región, así como a las políticas de apoyo y acompañamiento empresarial impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

Una de las compañías que ha apostado por Castilla-La Mancha es precisamente Kingfa, que desde febrero cuenta con una sede en la localidad conquense de Montalbo. Dedicada a la producción de compuestos de polipropileno y polietileno reciclados y a la fabricación de piezas de automoción, su previsión es alcanzar el medio centenar de empleos. La delegación regional fue recibida por el cofundador de la compañía, Nanjing Li, para conocer una de sus factorías en China.

La multinacional supera los 13.000 trabajadores en todo el mundo y cuenta con 64 sucursales. Tras su salida a bolsa, ha registrado un crecimiento anual de facturación del 25%. La firma sostiene un importante esfuerzo en investigación e innovación en reciclaje, con más de 300 profesionales dedicados a esta área y cerca de 7.000 patentes, además de desarrollar programas formativos a través de una escuela de talentos y actividades sociales en favor de la comunidad.

Kingfa trabaja con marcas como Bosch, Epson, Dell, Sony, Siemens, Sanyo, L'Oréal, Ikea, Mercedes, BMW o Tesla, y su plan estratégico prevé alcanzar los 12.000 millones de euros de facturación anual.

Durante la visita, Martínez Guijarro ofreció a los responsables de la compañía la colaboración expresa del Gobierno autonómico para que Castilla-La Mancha vuelva a situarse entre los destinos prioritarios en los planes de expansión de Kingfa fuera de China. Tras la planta de Montalbo, donde la empresa espera llegar a producir 30.000 toneladas de plástico reciclado, la multinacional estudia nuevas fases de crecimiento en Europa.