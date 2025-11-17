Suscribete a
ABC Premium

La inversión extranjera en Castilla-La Mancha ha crecido casi un 400% en la última década

El vicepresidente primero, José Luis Martínez Gijarro, atribuye este impulso al «clima de paz social e institucional» y a las políticas de apoyo empresarial, tras diez años en los que la región ha recibido más de 2.100 millones de euros de inversión exterior

García-Page, en China, a la caza de inversiones para Castilla-La Mancha

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana han visitado las instalaciones de la multinacional china Kingfa
El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro y el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana han visitado las instalaciones de la multinacional china Kingfa

ABC

Toledo

La inversión extranjera en Castilla-La Mancha ha aumentado de manera exponencial en los últimos diez años hasta crecer cerca de un 400%, desde la llegada al Ejecutivo autonómico de Emiliano García-Page. «Estamos en cerca de 300 millones de euros frente a los ... apenas 53 millones del año 2015», ha señalado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, desde Guanzhou (China), donde ha visitado una planta de la multinacional Kingfa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app