Un interno de Herrera de la Mancha en Ciudad Real se enfrenta a 17 años de cárcel por agresión sexual a su compañero de celda

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 17 de septiembre, a A.R.C, un interno del centro penitenciario de Herrera de la Mancha acusado de agredir sexualmente a su compañero de celda en dos ocasiones y para el que la Fiscalía solicita un total de 17 años y dos meses de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando el acusado, aprovechando que su compañero dormía en la litera superior, le realizó tocamientos, lo intimidó con una tapa de aluminio de una lata y lo amenazó. Posteriormente, lo agredió sexualmente.

Un día después, el 17 de septiembre, el acusado volvió a dirigirse a la víctima, exigiendo prácticas sexuales bajo amenazas. Ante la negativa del perjudicado, lo inmovilizó y lo volvió a agredir sexualmente.

La Fiscalía califica los hechos como dos delitos de agresión sexual y un delito de trato degradante, solicitando para el procesado ocho años de cárcel por cada agresión sexual y un año y dos meses por el trato degradante.

Además, pide que se le impongan penas accesorias como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante cinco años, así como una medida de libertad vigilada de seis años tras el cumplimiento de la condena.

La acusación incluye también la inhabilitación durante 10 años para cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores, así como el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima en concepto de daños morales y físicos.