Una propietaria de 83 años, impotente por una inquiokupa que lleva 24 meses sin pagarle el alquiler: «Dijo que se cortó las venas por mi culpa»

Por desgracia, España se ha plagado de problemas por las dificultades de acceso a la vivienda y el aumento incesante de okupaciones. Mientras las leyes no se endurecen ni protegen más a los propietarios, no dejan de proliferar casos que dejan con total indefensión a los dueños de casas y a veces la cuestión es flagrante porque afecta a familias con un miembro con discapacidad o con gente mayor.

Precisamente ahora ha transcendido la historia de Paquita, una anciana de 83 que explicó hace unos días su caso en el programa de Cuatro 'En boca de todos'. Ella denuncia estar siendo chantajeada por una inquiokupa de su casa familiar de Carranque (Toledo) y explica que la inquilina llegó a contar al juez, como explica, «que se cortó las venas por mi culpa».

«Tiene mucho valor sentimental. La casa era de mi madre», denunció entre llantos a las cámaras de televisión. Paquita recuerda que la inquiokupa le debe 24 meses de alquiler y no llega a entender como, a pesar de todo, ella la está acusando de presionarla. Incluso ha tratado, según denuncia la abuela, de culparla de un intento de suicidio por la difícil situación que vivía.

«Estoy teniendo carencias»

Paquita optó por alquiler la vivienda, una casa con jardín que heredó de su madre, para tener algún ingreso más y poder vivir mejor la jubilación. Y lo hizo a una pareja y a una mujer con un hijo, a un precio de 425 euros al mes. La pareja se marchó y a partir de aquí la otra inquilina, Beatriz, dejó de pagarle y empezaron los problemas.

«Es muy duro», lamenta la mujer, que se pregunta que «si no me paga de qué vivo». Paquita deja claro que «estoy teniendo carencias por no cobrar» y lamenta que que además de los impagos ahora le acusan de un intento de suicidio. «Fue llorando al juzgado a lágrima viva diciendo que se había cortado las venas por mi culpa», añadía la anciana, que rememoró que se había enterado de ello porque la llamaron del juzgado y le contaron que Beatriz había argumentado su daño por problemas con su pareja y también por su alquiler.

El programa pudo hablar precisamente con Beatriz, que confesó que vivía una situación complicada y que de momento no tenía alternativas a donde irse ni para pagar pero que pensaba hacerlo. Además, aseguró haber tenido «algunos problemas» con Paquita. Primero «porque ella tenía que hacer algunos arreglos en la casa, pero no los realizó», pero también porque la anciana se había puesto en alguna ocasión agresiva con ella y le había amenazado con que «iban a venir sus hijos a sacarme».

La historia ahora cuenta con un procedimiento judicial abierto, que no empezará a resolverse, como mínimo, hasta septiembre. Mientras, Paquita asegura que solo puede seguir «sufriendo y luchando» porque ella, defiende, «solo estoy pidiendo lo mío».