Ingresado en la UVI en Toledo un hombre de 67 años corneado en los encierros de Pantoja

Plaza de Toros de Pantoja en una imagen facilitada por el Ayuntamiento en sus redes sociales

El municipio toledano de Pantoja ha vuelto a vivir hoy momentos de gran tensión durante sus fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, un año después del trágico encierro que se saldó con la muerte de dos hombres de 74 y 83 años.

Esta mañana, la conmoción se ha apoderado nuevamente del pueblo cuando un toro, que ya se encontraba en la plaza, ha retrocedido inesperadamente para regresar al recorrido del encierro.

En ese momento, el astado ha arremetido con violencia contra un vecino de 76 años, natural del municipio, propinándole varias cornadas. El hombre fue embestido con fuerza contra las talanqueras, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencias.

El herido fue atendido rápidamente por los servicios sanitarios y trasladado en estado grave a la UVI del Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado.

Más temas:

Toros

Toledo

Pantoja

Toro