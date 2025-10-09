Suscribete a
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Los ingenieros, protagonistas del Plan de Salud H3.0 de Castilla-La Mancha: 115 profesionales impulsarán salud digital y el enfoque One Health

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha subrayado en el 42 Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria el papel clave de la Biomedicina, la robótica quirúrgica, la nanotecnología y la inteligencia artificial en el nuevo plan hasta 2030

Castilla-La Mancha avanza en la elaboración del 'Plan de Salud 3.0' que incorpora la IA y potencia la robotización y la salud digital

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su intervención en el 42 Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la Sanidad, celebrado en Málaga

F.F.

El nuevo Plan de Salud de Castilla-La Mancha, H3.0, sitúa a los ingenieros en el centro de la transformación sanitaria regional, con un protagonismo destacado en áreas como la salud digital, la salud de precisión y genómica y el enfoque One ... Health, que integra la salud humana, animal y ambiental. Así lo señaló el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su intervención en el 42.º Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la Sanidad, celebrado en Málaga, en una mesa redonda en la que participaron también la consejera de La Rioja, María Martínez, y el consejero de Cantabria, César Pascual.

