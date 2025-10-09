Los ingenieros, protagonistas del Plan de Salud H3.0 de Castilla-La Mancha: 115 profesionales impulsarán salud digital y el enfoque One Health

El nuevo Plan de Salud de Castilla-La Mancha, H3.0, sitúa a los ingenieros en el centro de la transformación sanitaria regional, con un protagonismo destacado en áreas como la salud digital, la salud de precisión y genómica y el enfoque One ... Health, que integra la salud humana, animal y ambiental. Así lo señaló el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su intervención en el 42.º Congreso Nacional de Ingeniería en el sector de la Sanidad, celebrado en Málaga, en una mesa redonda en la que participaron también la consejera de La Rioja, María Martínez, y el consejero de Cantabria, César Pascual.

«Dentro de la salud digital, la salud de precisión y genómica y el One Health, los profesionales de la ingeniería tendrán un gran protagonismo en la Sanidad de los próximos años», afirmó Fernández Sanz, que destacó la creciente convergencia entre Sanidad e ingeniería como uno de los ejes del plan.

El consejero puso en valor el papel de la Biomedicina, campo en el que «se hace más evidente la conversión de la Sanidad y la ingeniería, ya que combina conocimientos de biología, medicina y distintas ramas de la ingeniería —mecánica, electrónica o informática— para crear equipos de diagnóstico y monitorización, equipamiento tecnológico y distintos tipos de software para imagen médica».

Noticia Relacionada Una IA es capaz de predecir los problemas de salud que tendrás en 20 años Rodrigo Alonso La herramienta fue capaz de calcular la probabilidad de aparición de más de 1.000 enfermedades a la vez, teniendo en cuenta los diagnósticos previos del paciente

Fernández Sanz detalló que, en la actualidad, 115 ingenieros desempeñan su labor en el Sistema Regional de Salud, y subrayó además el papel de los ingenieros informáticos en la transformación digital: «son protagonistas en la rama de la salud digital trabajando en historias clínicas electrónicas, sistemas de gestión hospitalaria, aplicaciones de telemedicina y salud digital».

Nanotecnología, robótica e IA

«El mundo de la innovación avanza muy deprisa abriendo nuevos campos al mundo de la ingeniería», explicó el consejero, que citó la nanotecnología médica, la robótica quirúrgica y la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y tratamiento personalizado como áreas en las que la presencia de ingenieros resultará determinante.

Fernández Sanz defendió que «en Castilla-La Mancha podemos decir sin dudar que estamos en el mejor momento para la Sanidad pública, tanto por presupuesto, por inversiones en tecnología e infraestructuras, como en adquisición de tecnología y por supuesto en recursos humanos». En la última década, dijo, se han construido tres nuevos hospitales —en Toledo, Guadalajara y Cuenca— y 33 nuevos centros de Atención Primaria, y actualmente hay 68 obras en marcha en la comunidad.

«La Sanidad de Castilla-La Mancha está posicionada en el lugar que nos imaginamos hace 10 años», añadió Fernández Sanz, que destacó asimismo que «900 profesionales de otros servicios de Salud se han venido a trabajar con nosotros en el último concurso de traslados» y que, «de la mano de sus profesionales, con los ingenieros como protagonistas claros, consolidaremos esa posición alcanzada para proporcionar la mejor atención a los usuarios del sistema».