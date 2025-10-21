La industria en Castilla-La Mancha crece en su cifra de negocio un 2,2 por ciento hasta agosto, dos puntos por encima del conjunto del país

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado este martes que, en los últimos diez años, el Gobierno que preside ha destinado cerca de 1.500 millones de euros a ayudas empresariales y generación de empleo, una cantidad que ha revertido ... en una inversión de 3.000 millones de euros para sanidad, educación y prestaciones sociales.

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la planta de Nomad Solar Industries en el municipio toledano de Villarrubia de Santiago, donde ha apuntado que «todo crecimiento económico es de interés público y contribuye a que la sociedad funcione, es decir, crear riqueza significa la posibilidad de poderla compartir de una manera civilizada, como aquí, desde luego, estamos intentando desarrollar», ha explicado.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que Castilla-La Mancha está consolidando este año su posicionamiento como una de las comunidades autónomas más industrializadas de todo el país, gracias al desempeño de un sector que ha mantenido estable su producción pese a la inestabilidad internacional y que ha crecido en su cifra de negocio un 2,2 por ciento en los ocho primeros meses del año, dos puntos por encima de la media nacional.

«Es muy bonito crecer y hacerlo de la mano de empresas socialmente responsables», ha señalado Patricia Franco, agradeciendo también al Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago su proactividad y el trabajo que ha desarrollado con el Gobierno regional para la atracción de este proyecto.

«Somos una comunidad autónoma muy industrializada, y somos también una región líder en las energías renovables», ha valorado la consejera, que ha señalado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de todo el país con mayor potencia solar fotovoltaica instalada, y es también la segunda región española con mayor peso de las energías renovables en su potencia energética instalada, por encima del 87 por ciento y 20 puntos por encima de la media nacional.