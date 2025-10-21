Suscribete a
en los últimos diez años

La industria en Castilla-La Mancha crece en su cifra de negocio un 2,2 por ciento hasta agosto, dos puntos por encima del conjunto del país

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha señalado también el liderazgo de la región en confianza empresarial, casi doce puntos por encima de la media nacional en el cuarto trimestre de este año

Page, Franco y otras autoridades durante su visita a Nomad Solar
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha explicado este martes que, en los últimos diez años, el Gobierno que preside ha destinado cerca de 1.500 millones de euros a ayudas empresariales y generación de empleo, una cantidad que ha revertido ... en una inversión de 3.000 millones de euros para sanidad, educación y prestaciones sociales.

Reporta un error en esta noticia
