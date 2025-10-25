Suscribete a
Incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava: un fallecido y 96 desalojados

Cinco de los residentes han sido recogidos por familiares y otros 91 están alojados en el polideportivo municipal

Evacuadas 110 personas tras el incendio en una residencia de mayores en Valmojado

Tres afectados por inhalación de humo han sido evacuados al hospital de Ciudad Real
M.Vega

Toledo

Un residente ha fallecido y otros 96 internos de una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) han sido desalojados tras producirse un incendio este sábado en el edificio situado en la calle Dulcinea, según ha informado el servicio de Emergencias 112 ... de Castilla-la Mancha.

