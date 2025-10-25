Incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava: un fallecido y 96 desalojados

Un residente ha fallecido y otros 96 internos de una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) han sido desalojados tras producirse un incendio este sábado en el edificio situado en la calle Dulcinea, según ha informado el servicio de Emergencias 112 ... de Castilla-la Mancha.

El suceso ha tenido lugar pasadas las seis de la mañana. Las mismas fuentes han indicado que 91 residentes han sido alojados en el polideportivo municipal de Carrión de Calatrava y otros cinco han sido recogidos por familiares.

Dos trabajadoras, de 54 y 56 años, han sido evacuadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, junto a una residente que ha sido trasladada por sus familiares.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Daimiel y de Ciudad Real, así como una UVI, siete ambulancias y Cruz Roja. El incendio ya está extinguido.