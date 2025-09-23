El incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) sigue sin control y ya ha calcinado 550 hectáreas

El incendio forestal declarado este domingo en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, pedanía de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), sigue activo y sin control, en Nivel 1, tras arrasar unas 550 hectáreas. En la zona permanecen desplegados 46 medios, de los que 20 son terrestres y 21 aéreos﻿. A las cuatro de la tarde, trabajaban en su extinción 184 personas, entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico del Infocam. En las tareas de extinción están colaborando medios y efectivos pertenecientes al Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ministerio, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León.

El fuego se detectó a las 8.13 horas del domingo tras la llamada de un particular. La causa probable, según ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, podría ser un rayo. «La superficie estimada se sitúa en torno a unas 550 hectáreas, pero con el vuelo de los primeros medios aéreos se actualizarán los datos correspondientes. Lo que sabemos es que no ha avanzado apenas durante la noche donde han permanecido los medios trabajando», ha explicado Almodóvar.

El viceconsejero ha señalado que, al tratarse de un incendio en una zona de alta montaña, a 2.000 metros de altitud y sin acceso por carretera, desde el inicio se atacó «de manera contundente con medios aéreos, a través de helitransportadas, que es como se actúa en los incendios de este tipo».

Apertura de accesos y seguridad para los equipos

«Una de las primeras actuaciones en este tipo de incendios es abrir vías de acceso y zonas seguras para los medios terrestres», ha indicado Almodóvar. En este sentido, ayer se abrió un camino con maquinaria pesada que permitió la entrada de un camión a la parte sur del incendio.

«Una vez realizadas estas acciones, se pudieron movilizar más medios terrestres como los que se han activado a primera hora de esta mañana para poder trabajar con seguridad y efectividad», ha añadido.

Gracias a estas labores, el fuego ha descendido por la ladera, lo que ha permitido un trabajo más eficaz de los equipos en tierra. Aun así, Almodóvar ha recordado que la recarga de las autobombas «tarda 60 minutos» debido a la orografía. «En este caso lo más efectivo han sido los trabajos de nuestras brigadas helitransportadas y trabajos de herramienta manual», ha precisado.

Desde las 10 horas de este lunes se reúne el comité asesor provincial de Guadalajara para evaluar la evolución del incendio. En él participan representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Subdelegación del Gobierno, el Sescam, la empresa pública Geacam, la Diputación de Guadalajara y otros cuerpos de seguridad y emergencias.