Suscribete a
ABC Premium
Última hora
EE.UU. revela que le ha incautado a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana
Aemet
Aviso en España por el tiempo que hará en el puente de agosto

Un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) obliga a cortar la CR-504

El fuego afecta a terreno agrícola no forestal y ha obligado a activar el nivel 1

Un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) obliga a cortar la CR-504

ABC

Un incendio declarado en el término municipal de Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, ha provocado el corte de la carretera CR-504 y se ha declarado así en situación operativa nivel 1.

El fuego, que ha sido detectado por un vigilante fijo a las 14.05 horas. también amenaza con afectar a bienes de naturaleza no forestal en la zona.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, en la extinción de las llamas ya han participado un total de 17 medios, cinco de ellos aéreos, y 77 personas.

En el municipio de Viso del Marqués, también en la provincia de Ciudad Real, se ha desatado otro fuego a las 13.20 horas que se ha dado por controlado rápidamente, a las 15:08 horas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app