Un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) obliga a cortar la CR-504
El fuego afecta a terreno agrícola no forestal y ha obligado a activar el nivel 1
Un incendio declarado en el término municipal de Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, ha provocado el corte de la carretera CR-504 y se ha declarado así en situación operativa nivel 1.
El fuego, que ha sido detectado por un vigilante fijo a las 14.05 horas. también amenaza con afectar a bienes de naturaleza no forestal en la zona.
Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, en la extinción de las llamas ya han participado un total de 17 medios, cinco de ellos aéreos, y 77 personas.
🔥 ACTIVO #IFCalzadadeCalatrava en #CiudadReal, en Situación Operativa Nivel 1⃣ por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de carretera CR-504. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 13, 2025
🚁 4 medios aéreos
🚚 8 medios terrestres
👥 44 efectivos #BBFF #AAMM
Contra los… pic.twitter.com/tZUlPL9uTT
En el municipio de Viso del Marqués, también en la provincia de Ciudad Real, se ha desatado otro fuego a las 13.20 horas que se ha dado por controlado rápidamente, a las 15:08 horas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete