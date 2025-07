El 112 recomienda de nuevo no salir de casa a la población de 5 municipios por el incendio de Azuqueca (Guadalajara)

El incendio en una empresa de baterías de litio y pilas, ubicada en el polígono industrial Ródano y originado el viernes por la tarde, seguía este sábado activo y dando problemas. La Junta de Castilla-La Mancha envió, a las 15:30 horas, un cuarto mensaje Es-Alert a la población de Azuqueca de Henares, Villanueva de la Torre, Alovera, el polígono Albolleque de Chiloeches y la zona industrial de Cabanillas del Campo para que volviera a confinarse debido a que se preveían cambios metereológicos debido a la previsión de fuertes tormentas.

La decisión se tomó tras solicitarlo el jefe de grupo de intervención, responsable de las labores extinción, que valoró que las condiciones previstas podían suponer la formación de núcleos tormentosos, con vientos de carácter erráticos y racheados, lo que afectaría a la nube de humo que generó el incendio.

Así pues, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha emitió un nuevo mensaje que recomendaba el confinamiento de la población, cerrar puertas y ventanas, apagar los aparatos de climatización si se nota olor a humo, además de no acercarse a la zona de intervención en la que actúan los servicios de emergencia. Las medidas de precaución se mantendrán al menos hasta las 10,30 horas del domingo, momento en el que se volverá a reunir el operativo.

En el incendio había dos dotaciones de bomberos de Azuqueca de Henares y Sigüenza, Guardia Civil, dos ambulancias de soporte vital básico (en preventivo) y la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Azuqueca de Henares y de Cruz Roja.

La dirección del Platecam (Plan Territorial de Castilla-La Mancha) decidió activarlo a las 20:15 horas del viernes debido al cariz que tomaba el fuego.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara emitió un comunicado para aclarar que no había decretado ninguna medida que afectase a la ciudad. No obstante, como medida preventiva se recomendaba no acercarse a las proximidades de las zonas de los municipios afectados, indicados en la alerta.

En la mañana de ayer, el Ayuntamiento de Azuqueca dijo que la evolución del fuego era «favorable» y aconsejaba «a quienes tengan alguna afección o problemas de salud no salir a la calle y al resto, precaución y el uso de mascarilla», pero luego cambió.

El bombero herido está en Getafe y se desconoce su estado

El bombero de 37 años herido mientras participaba en las labores de extinción del incendio en la empresa de residuos de baterías y pilas de Azuqueca está ingresado en el hospital de Getafe para su valoración. Aunque primero fue llevado al de Guadalajara, luego se decidió remitirlo hasta este centro de Madrid y se desconoce su estado. El viernes también fue atendido un trabajador de la empresa, pero no requirió traslado al hospital.