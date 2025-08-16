Impulsan siete proyectos turísticos con más de 790.000 euros de ayudas Leader en la comarca del Alto Tajo

El Gobierno regional y la Asociación para el Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo impulsan siete proyectos turísticos con más de 790.000 euros de ayudas Leader.

La firma de los contratos de ayuda ha tenido lugar recientemente en Molina de Aragón en un acto que contó con la presencia del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes; el presidente de la ADR Molina de Aragón- Alto Tajo, Jesús Alba; el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Guadalajara, Santos López; el delegado de la Junta en Molina de Aragón, Sergio Ruiz; además de los representantes y promotores de los proyectos beneficiarios de las ayudas.

Estos proyectos, tal como ha destacado el director general de Desarrollo Rural, ponen de manifiesto que las personas que viven en esta comarca «confían en sus posibilidades, creen que hay futuro, que se pueden poner en marcha negocios y que pueden funcionar».

Además, lo hacen en un sector, el turismo, «que es lo que entendéis que es mejor para la comarca, que cuenta con atractivos como un importante patrimonio, el Parador y un medio natural que, en conjunto, son un polo de atracción de turistas que pernoctan compran, consumen en tiendas, bares y restaurantes y que, en definitiva, animan la economía», ha comentado Fernández.

El director general también ha puesto en valor que los fondos Leader se están empleando para vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación. «La apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha es muy clara y es apoyar con dinero y medidas donde más falta hace», ha dicho al respecto, lo que está teniendo una repercusión positiva, ya que, «en general, Castilla-La Mancha está creciendo en población y lo está haciendo en las zonas rurales», algo que está siendo posible gracias al crecimiento de los servicios y a la conciencia de tener una mejor calidad de vida en los pueblos.

Los proyectos

La firma de estos siete contratos se enmarca en la convocatoria número 2 de este Grupo, dirigida a la activación del sector del turismo, la hostelería y la restauración para autónomos y pymes en zona de extrema despoblación.

Esta línea de ayudas supone una inversión de más de dos millones de euros y una ayuda total de 790.229 euros, cofinanciada a través del Programa Leader y gestionada por la ADR Molina de Aragón-Alto Tajo, en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En cuanto a los contratos firmados, se trata de iniciativas emprendedoras que van a reforzar la oferta turística de la comarca mediante la mejora de infraestructuras turísticas existentes y la puesta en marcha de otras nuevas como bares, casas rurales, complejos turísticos y restaurantes en localidades como Molina, Olmeda de Cobeta, Villel de Mesa, Cobeta y Poveda de la Sierra.

«De esta manera, y gracias a estas ayudas Leader, vamos a promover la creación y modernización de pequeños negocios locales que dinamizan la economía rural y amplían la oferta turística de la comarca, lo que a la postre contribuye a dar vida», en palabras del director general.

Tras la firma, se desplazaron a Poveda de la Sierra, donde visitaron el complejo de restauración y alojamiento Casa Parri, que va a ampliar su oferta con la construcción de nuevos alojamientos rurales de calidad, para dar cabida a la gran demanda de turismo rural que genera el privilegiado entorno del Alto Tajo, una demanda que si bien tiene su pico en los meses de verano, cada vez está más desestacionalizada.