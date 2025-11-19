Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Hospitalizado un trabajador de 48 años tras caerle una puerta metálica encima en Puertollano

El trabajador, que presentaba heridas de consideración, ha sido trasladado al centro hospitalario por una UVI móvil

Infracción muy grave por el trabajador que murió aplastado por una puerta

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

Hospitalizado un trabajador de 48 años tras caerle una puerta metálica encima en Puertollano

ABC

Un hombre de 48 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real tras resultar aplastado por la caída de una puerta metálica en Puertollano.

El suceso, según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, ... ha tenido lugar a las 21.50 horas de este lunes, cuando la puerta se ha precipitado en unas instalaciones de un polígono industrial de la localidad ciudadrealeña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app