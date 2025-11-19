Hospitalizado un trabajador de 48 años tras caerle una puerta metálica encima en Puertollano

Un hombre de 48 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real tras resultar aplastado por la caída de una puerta metálica en Puertollano.

El suceso, según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, ... ha tenido lugar a las 21.50 horas de este lunes, cuando la puerta se ha precipitado en unas instalaciones de un polígono industrial de la localidad ciudadrealeña.

Noticia Relacionada Muere un hombre tras quedar atrapado bajo la puerta de una industria en Tenerife Laura Bautista Al liberarlo, estaba en parada cardiorrespiratoria y no se le pudo recuperar Debido a las heridas de consideración, el trabajador ha sido trasladado al centro hospitalario por una UVI móvil. Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Puertollano.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión