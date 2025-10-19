Suscribete a
ABC Premium

Hospitalizado en Guadalajara un hombre de 39 años tras ser agredido con un arma blanca en plena calle

Ha ocurrido pasado el mediodía en la calle Francisco Aritio

Hospitalizado en Guadalajara un hombre de 39 años tras ser agredido con un arma blanca en plena calle
ABC

ABC

Guadalajara

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 39 años ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir una agresión con arma blanca en la vía pública en la capital alcarreña. Por estos hechos, dos personas han sido detenidas.

Según ha informado el Servicio ... de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 12.20 horas en la calle Francisco Aritio, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app