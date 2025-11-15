Suscribete a
El Hospital de Ciudad Real, el mejor de España por su calidad asistencial en el proceso de atención al parto

Ha sido galardonado con el premio Best Spanish Hospitals Awards (BSH) en el apartado de Evaluación Sanitaria Basada en el Valor

El hospital de Ciudad Real abre líneas de escucha activa con asociaciones ciudadanas para mejorar la atención sanitaria

Hospital de Ciudad Real
Hospital de Ciudad Real Sescam

El proceso de atención al parto del Hospital General Universitario de Ciudad Real, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha sido galardonado con el premio Best Spanish Hospitals Awards (BSH) en el apartado de Evaluación Sanitaria Basada en el Valor.

Según ... los organizadores de estos galardones, el de Ciudad Real es el hospital público de alta tecnología que presenta un mejor indicador combinado de valor para el paciente. Este indicador se obtiene con una fórmula que valora la satisfacción de los usuarios y la atención médica.

