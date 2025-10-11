Suscribete a
Hospedería de Villanueva de los Infantes: seis millones para un nuevo atractivo turístico

Las obras de las que se encargará la empresa Tragsa comenzarán en el mes de noviembre

Villanueva de los Infantes ya es uno de los pueblos más bonitos de España

Page durante su visita a la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes
Page durante su visita a la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes JCCM

ABC

El Gobierno de Castilla-La Mancha autorizará la ejecución de las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes a la empresa pública Tragsa. Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en la visita del presidente Emiliano García-Page a ... la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes que organiza la plataforma 'Campo de Montiel, origen del Quijote' con la colaboración del Gobierno regional.

