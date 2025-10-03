Un hombre fallece tras precipitarse al vacío desde el puente de Alcántara en Toledo

Un hombre de 40 años, de origen marroquí, ha perdido la vida en la noche del jueves tras precipitarse al vacío desde el toledano puente de Alcántara y golpearse contra el suelo. El aviso se registró a las 23:34 horas y de inmediato se activó el dispositivo de emergencias.

Hasta el lugar acudieron un equipo médico de emergencias, una unidad de Soporte Vital Básico, una UVI móvil, agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y del parque de Bomberos de la capital, además del equipo de asistencia psicosocial.

Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar de los hechos.

La policía se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido para determinar si se trata de un suicidio. El Teléfono de la Esperanza de Toledo recibió 105 llamadas con riesgo de conducta suicida en el primer semestre de este año.