Un hombre de 31 años, trasladado al Hospital de Albacete tras una agresión con arma blanca

La víctima de la agresión fue trasladado al hospital de Albacete

Un hombre de 31 años de edad ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Donantes de Sangre de Albacete durante la madrugada de este sábado.

El suceso tuvo lugar poco después de la medianoche de hoy sábado y movilizó un operativo de emergencia en el que intervinieron agentes de la Policía Nacional, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

Según fuentes del 112, la UVI prestó la primera atención al herido en el lugar de los hechos antes de que fuera trasladado al Hospital Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico.