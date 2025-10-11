Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Un hombre de 58 años sufre una agresión con arma blanca en Ontur (Albacete)

El herido, tras ser atendido por un médico de Urgencias, ha sido trasladado al hospital de Hellín

Un hombre de 31 años, trasladado al Hospital de Albacete tras una agresión con arma blanca

Hospital de Hellín
Hospital de Hellín JCCM

ABC

Albacete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 58 años de edad ha sufrido este sábado una agresión con arma blanca en la calle Carretera de Tobarra, en la localidad albaceteña de Ontur, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los hechos se han producido a ... las 0.00 horas. El herido ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al hospital de Hellín. También ha intervenido la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app