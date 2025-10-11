Un hombre de 58 años sufre una agresión con arma blanca en Ontur (Albacete)

Un hombre de 58 años de edad ha sufrido este sábado una agresión con arma blanca en la calle Carretera de Tobarra, en la localidad albaceteña de Ontur, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los hechos se han producido a ... las 0.00 horas. El herido ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al hospital de Hellín. También ha intervenido la Guardia Civil.

