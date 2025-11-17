Hernando señala que el presupuesto de Fomento ahonda en la vertebración territorial, acceso a una vivienda y movilidad sostenible

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha presentado este lunes el presupuesto correspondiente a su área para el ejercicio 2026, que asciende a más de 475 millones de euros y refleja «el compromiso creciente» del Gobierno regional con la cohesión ... territorial, la movilidad sostenible y el acceso a una vivienda digna.

Hernando ha señalado que el presupuesto crece un 14% en fondos propios y que el 84% de los más de 475 millones de euros irán dirigidos a inversiones directas, transferencias y ayudas a las familias y empresas de la región.

En materia de Carreteras y Movilidad, contarán con 111 millones de euros para mejorar la utilidad y la seguridad de la red de carreteras, aumentando las inversiones en un 10,5%. En este sentido, el consejero de Fomento ha adelantado que van a actuar por valor de 6,7 millones de euros en algunas carreteras de la región, como la CM-3962, la CM-3201, la CM-3167 o la CM-3009, y van a recibir más de 3 millones de euros de Adif para conectar la ciudad de Cuenca con la estación de Ave Fernando Zóbel.

Noticia Relacionada Agudo afirma que «Page pasa de Castilla-La Mancha» y que por eso ha presentado unas cuentas que son «un mero trámite» ABC La secretaria general del PP CLM ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha presentado unos presupuestos «por decir que los tiene, por tener un titular y por cumplir expediente y ya»

Además, van a invertir 7 millones de euros en materia de mantenimiento de firmes, 3 millones de euros en la mejora de la señalización y 2,4 millones de euros en la mejora de los márgenes y en la mejora de carreteras.

En Vivienda, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030, el Fondo Social del Clima y otras iniciativas de fondos propios de la Consejería y del Gobierno regional suponen una inversión de entre 250 y 350 millones de euros, una cuarta parte más que el año pasado.

En Urbanismo, seguirán apostando por inversiones privadas y proyectos prioritarios «que suponen una enorme inversión de miles de millones de euros para nuestra región y un aumento de las oportunidades de trabajo para la gente de nuestra tierra». En este campo, el consejero ha anunciado que se van a poder aprobar el Proyecto de Singular Interés (PSI) de ToroVerde y van a seguir trabajando en instalar nuevos hoteles dentro de Puy de Fou. Además, van a solicitar a principios de año la reurbanización de la calle Carretería y del entorno en la ciudad de Cuenca y este mismo año esperan terminar la pasarela ciclo peatonal entre Miguelturra y Ciudad Real, la conexión de los remontes al centro histórico de Cuenca y la estación intermodal de Illescas.

Por último, en lo que respecta al transporte público y la sostenibilidad, se reforzará el sistema ASTRA en Pozuelo de Calatrava, Alovera y Quer; el transporte sensible a la demanda, con una nueva lanzadera en Pioz; y van a extender el transporte a nuevas comarcas rurales con una inversión de 4,6 millones de euros. En este sentido, la próxima semana llevarán al Consejo de Gobierno la licitación del transporte para la Serranía Baja, en el que se van a invertir 6,1 millones de euros en los próximos 4 años, y la validación del nuevo convenio de transporte con la Comunidad de Madrid, al que van a dedicar 9 millones de euros al año.