Suscribete a
ABC Premium

Hernando señala que el presupuesto de Fomento ahonda en la vertebración territorial, acceso a una vivienda y movilidad sostenible

El consejero de Fomento ha presentado este lunes el presupuesto correspondiente a su área para el año 2026, que asciende a más de 475 millones de euros

Caballero destaca el «carácter austero» del presupuesto de Presidencia y la «fuerte apuesta» contra la despoblación, la accesibilidad y la transparencia

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ABC

FRAN MALARA

Toledo

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha presentado este lunes el presupuesto correspondiente a su área para el ejercicio 2026, que asciende a más de 475 millones de euros y refleja «el compromiso creciente» del Gobierno regional con la cohesión ... territorial, la movilidad sostenible y el acceso a una vivienda digna.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app