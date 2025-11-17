Hernando pide a Núñez que aclare de manera «inmediata» si defiende el principio de ordinalidad como el PP en Cataluña

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha indicado que «es determinante» que el Partido Popular de la región «aclare inmediatamente si defiende la ordinalidad también en Cataluña, como lo hacen sus compañeros en las filas del PP catalán».

« ... Si es así, poco más hay que decir, puesto que cualquier medida que planteen será, simple y llanamente, una incoherencia», ha indicado el consejero de Fomento durante su intervención antes de la Comisión de Economía y Presupuestos de su área.

Hernando ha asegurado que «a menos de que lo digan públicamente, son cómplices de su posicionamiento en Cataluña», afirmando que el Partido Popular en Cataluña y en el conjunto de España defiende que se protejan los privilegios de los que más tienen. «Esto es absolutamente gravísimo e intolerable», ha denunciado desde una región «que solamente puede ir a mejor si seguimos creyendo en el principio de la solidaridad y si seguimos creyendo en la redistribución de la riqueza». Noticia Relacionada Agudo afirma que «Page pasa de Castilla-La Mancha» y que por eso ha presentado unas cuentas que son «un mero trámite» ABC La secretaria general del PP CLM ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha presentado unos presupuestos «por decir que los tiene, por tener un titular y por cumplir expediente y ya» «Y si no, que lo digan alto y claro y que hagan valer su voz en el conjunto de España, en el conjunto de su partido, porque lo que no puede ser es que lo que estamos defendiendo desde Castilla-La Mancha, que es la solidaridad, la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, se vea atacada no solamente por aquellos que no defienden y que no creen en la Constitución, sino que también sea atacada por quienes hasta hace nada decían que la defendían, como es el Partido Popular», ha concluido.

