Hernando pide a Núñez que aclare de manera «inmediata» si defiende el principio de ordinalidad como el PP en Cataluña

El consejero de Fomento señala que, a menos que lo nieguen públicamente, «son cómplices de su posicionamiento en Cataluña», después de que el PP catalán vea la ordinalidad como una condición «deseable» del nuevo sistema de financiación

Page avisa a Sánchez sobre la financiación autonómica: «No caben privilegios, con este asunto no se juega»

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ABC

FRAN MALARA

Toledo

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha indicado que «es determinante» que el Partido Popular de la región «aclare inmediatamente si defiende la ordinalidad también en Cataluña, como lo hacen sus compañeros en las filas del PP catalán».

« ... Si es así, poco más hay que decir, puesto que cualquier medida que planteen será, simple y llanamente, una incoherencia», ha indicado el consejero de Fomento durante su intervención antes de la Comisión de Economía y Presupuestos de su área.

