Cientos de personas recorren Valencia hasta llegar al Ventorro, en protesta contra Mazón

Herido tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en una lavandería de Chinchilla de Montearagón

El hombre, de 50 años, ha sido trasladado al hospital de Albacete con un traumatismo craneoencefálico

Un trabajador sufre quemaduras en la cara tras la explosión de una caldera en una empresa del polígono Campollano de Albacete

ABC

Albacete

Un hombre de 50 años de edad ha resultado herido este miércoles tras sufrir un golpe en la cabeza con una máquina mientras trabajaba en una lavandería situada en la calle Caracas de la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón, ha informado el servicio ... de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

