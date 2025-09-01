Herido un trabajador tras sufrir quemaduras en ambas manos por agua hirviendo en Guadalajara

Un trabajador, de 56 años, ha resultado herido tras sufrir quemaduras en ambas manos con agua hirviendo en Guadalajara. El herido ha tenido que ser trasladado, en UVI, al hospital de la capital, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso pasadas las 16.00 horas de este lunes desde un piso de la Calle Cifuentes.

En el operativo de emergencias han intervenido, además de la UVI, efectivos de la Policía Nacional y Local.