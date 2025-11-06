Herido un trabajador tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza en Alcázar de San Juan

Un varón de 41 años de edad ha resultado herido tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza mientras trabajaba en la calle Estrella de Alcázar de San Juan.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla- ... La Mancha han indicado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 15:57 horas de este jueves y que el herido, que presenta traumatismo craneoencefálico, ha sido trasladado en una UVI al Hospital 'Mancha Centro' de la localidad.

Noticia Relacionada Herido el conductor de un camión tras la colisión con otro en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) ABC El accidente obligó a cortar los dos carriles de la autovía A-4, aunque este jueves únicamente está cortado el derecho, en sentido Andalucía Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Local y Nacional.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión