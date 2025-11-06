Suscribete a
Herido un trabajador tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza en Alcázar de San Juan

El varón de 41 años se golpeó en la cabeza mientras trabajaba este jueves a las 15:57 horas en la calle Estrella del municipio

Un varón de 41 años de edad ha resultado herido tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza mientras trabajaba en la calle Estrella de Alcázar de San Juan.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla- ... La Mancha han indicado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 15:57 horas de este jueves y que el herido, que presenta traumatismo craneoencefálico, ha sido trasladado en una UVI al Hospital 'Mancha Centro' de la localidad.

