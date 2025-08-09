Herido un trabajador al caer desde una altura de seis metros en Torrejón del Rey (Guadalajara)
El hombre, de 44 años, fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Guadalajara
Un hombre de 44 años ha resultado herido este sábado tras precipitarse desde una altura de seis metros en la pedanía de Parque de las Castillas, perteneciente al municipio de Torrejón del Rey (Guadalajara).
El accidente se produjo sobre las 13:24 horas, cuando el trabajador cayó desde una escalera en la calle Armuña. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, que procedió a su traslado al Hospital Universitario de Guadalajara.
En el operativo desplegado para atender la emergencia también participaron agentes de la Guardia Civil.
