Herido un trabajador de 45 años en Guadalajara al ser atropellado por maquinaria en una empresa química

Ha ocurrido este sábado sobre las diez de la mañana, siendo trasladado al hospital en una UVI

Guadalajara

Un trabajador de 45 años ha resultado herido y trasladado al hospital tras sufrir un atropello con maquinaria en una empresa química de Guadalajara capital, según ha informado el servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso ha tenido lugar a las 10.09 horas de este sábado en la carretera de Torrelaguna, en esta empresa dedicada a la industria química. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.

