Herido un trabajador de 45 años en Guadalajara al ser atropellado por maquinaria en una empresa química

Un trabajador de 45 años ha resultado herido y trasladado al hospital tras sufrir un atropello con maquinaria en una empresa química de Guadalajara capital, según ha informado el servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso ha tenido lugar a las 10.09 horas de este sábado en la carretera de Torrelaguna, en esta empresa dedicada a la industria química. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete