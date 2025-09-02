Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras aprobarse la quita de deuda autonómica

Herido un hombre de 60 años en Ciudad Real tras colisionar su turismo contra la fachada de una tienda

Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor

Un coche se empotra contra una tienda del barrio de Santa Teresa y destroza el escaparate

El actor ha sido trasladado al hospital
El actor ha sido trasladado al hospital EP

ABC

Toledo

Un hombre de 60 años ha resultado herido este martes tras colisionar con el turismo que conducía contra la fachada de una tienda en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 12.00 horas en la avenida Valdepeñas. Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor, que ha sido trasladado en UVI al Hospital General de Ciudad Real.

Hasta el lugar, además de la propia UVI y los bomberos, también se han trasladado efectivos de la Policía Local.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app