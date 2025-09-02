Herido un hombre de 60 años en Ciudad Real tras colisionar su turismo contra la fachada de una tienda
Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor
Un coche se empotra contra una tienda del barrio de Santa Teresa y destroza el escaparate
Un hombre de 60 años ha resultado herido este martes tras colisionar con el turismo que conducía contra la fachada de una tienda en Ciudad Real.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 12.00 horas en la avenida Valdepeñas. Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor, que ha sido trasladado en UVI al Hospital General de Ciudad Real.
Hasta el lugar, además de la propia UVI y los bomberos, también se han trasladado efectivos de la Policía Local.
