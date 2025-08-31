Herido grave un joven de 24 años tras sufrir dos cornadas, en el abdomen y la pierna, en el encierro de Fernán Caballero Tuvo que ser operado en el hospital de Ciudad Real, donde está ingresado

Un joven de 24 años resultó herido grave este sábado al ser cogido por un toro en el encierro de Fernán Caballero, en la provincia de Ciudad Real, que estos días celebra sus fiestas de San Agustín. Se encontraba en la talanquera ubicada en la Travesía del Casino cuando fue alcanzado por el astado, sufriendo dos cornadas en el abdomen y la pierna.

Según ha informado Lanza Digital, el herido se llama Carlos, es natural de Fernán Caballero y tuvo que ser operado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde se encuentra ingresado tras ser trasladado en una UVI móvil.