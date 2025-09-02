Herido el dueño de un taller de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) tras caerle encima una rueda de grandes dimensiones

Foto de archivo de la fachada del hospital de Ciudad Real

Un hombre de 70 años ha resultado herido este martes en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava tras sufrir un accidente laboral en el taller mecánico que regenta. El incidente se produjo cuando una rueda de grandes dimensiones le cayó encima, provocándole una fractura en la pierna.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ocurrió poco antes de las once de la mañana en un establecimiento situado en la calle Tomillo, dentro del polígono industrial El Salobral de la localidad ciudadrealeña.

El afectado presenta una fractura a la altura del tobillo y fue trasladado en una UVI móvil al Hospital General de Ciudad Real para ser atendido de sus heridas.

Al lugar del accidente también acudieron efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.