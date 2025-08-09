Herido por asta de toro en los encierros de Tresjuncos (Cuenca) y tres personas lesionadas en Alcalá del Júcar (Albacete)

El hombre herido en Tresjuncos fue atendido in situ y no necesitó ser trasladado al hospital

Los encierros celebrados en el municipio conquense de Tresjuncos se han saldado con un hombre herido por asta de toro. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el percance tuvo lugar sobre la 1.10 horas de la madrugada, durante la celebración del evento taurino en la Plaza Mayor del municipio.

El herido fue atendido por los servicios de emergencias desplegados en el evento, no requiriendo traslado a un centro sanitario y recibiendo el alta en el mismo lugar. Al aviso acudieron también agentes de la Guardia Civil.

En otro incidente ocurrido este viernes en el municipio albaceteño de Alcalá del Júcar, dos hombres de 50 y 66 años y una mujer de 36 resultaron heridos después de ser atacados por un toro que se había escapado previamente de un recinto vallado.

Los heridos precisaron traslado hospitalario debido a las lesiones sufridas, que no fueron por asta de toro, según informan los servicios de emergencia.