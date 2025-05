Gutiérrez urge al PP a romper con Génova o que sus dirigentes locales aparten a Núñez «ante sus traiciones a la región»

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha lanzado este jueves unaa advertencia al PP regional para que rompa su «subordinación» con Génova o, si no, sus propios dirigentes locales «rompan con el PP de Castilla-La Mancha, provocando la destitución de su presidente regional, Paco Núñez», ya que la región ni sus municipios «no pueden seguir aceptando decisiones que han perjudicado claramente a los intereses de los ciudadanos, ni en materia de agua, ni en infraestructuras, ni en financiación».

Gutiérrez ha subrayado que al PP de Castilla-La Mancha no le «puede salir gratis las traiciones continuas a los intereses de nuestra tierra«, y ha puesto como ejemplo más reciente «la doble traición», de PP con el apoyo de Vox, tanto al Pacto Regional del Agua así como al Plan de Recuperación de Talavera.

«Se trata de una doble traición a Castilla-La Mancha y a Talavera a través del capítulo del Tajo», ha afirmado el dirigente socialista, quien ha calificado de «incomprensible» que el PP, que es un partido arraigado en nuestra comunidad autónoma, «prefiera votar una iniciativa de Murcia a defender los intereses de Talavera de la Reina y de Castilla-La Mancha en materia de agua».

Gutiérrez ha hecho así un llamamiento a los dirigentes del PP «para que dejen atrás las instrucciones» de su partido a nivel nacional y «se atrevan a alzar la voz en defensa de los intereses de nuestra tierra».

«Y la pregunta es si el PP de España ha estado continuamente exigiendo que todo lo que pasa por Castilla-La Mancha sea para otras regiones, lo que no entendemos es que el PP de Castilla-La Mancha no haya ya roto con Génova», ha manifestado.

Por ello, Gutiérrez ha exigido que el PP de Castilla-La Mancha «se atreva a defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestros recursos» y que rompa con Génova «o que, si no, que los dirigentes locales rompan con el Partido Popular de Castilla-La Mancha, provocando la destitución de su presidente regional, Paco Núñez».

Por otro lado, la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha tachado a García-Page de ser incapaz de defender el agua para Castilla-La Mancha y dejar morir el Pacto Regional por el Agua «el único consenso alcanzado hasta la fecha».

Agudo ha destacado que desde el Partido Popular entendían que alcanzando un gran acuerdo por el agua en Castilla-La Mancha como es el Pacto Regional por el Agua, sacarían al agua de la confrontación política.

«Vemos que no ha sido así, ya que llevan 40 años ya utilizando el agua como batalla electoral y por lo visto van a continuar en esas guerras pasadas y no en la solución. El Partido Popular no ha cambiado de postura y nuestra posición es la misma que dejamos clara y firmada en el mes de diciembre del año 2020 y que quedó recogido en el Pacto Regional por el Agua».

El balance que se puede hacer de esos cuatro años, según Agudo, se puede resumir en una sola palabra, «la nada, porque es lo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha, Page jamás ha llevado a la Moncloa el Pacto Regional por el Agua, no sabemos si por miedo o porque le sigue conviniendo entrar en esas guerras con su jefe».

Por el contrario, ha continuado, Paco Núñez sí que ha mandado el pacto al presidente del Gobierno y además le ha advertido que esta posición común en defensa del agua en Castilla-La Mancha, debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo políticas que puedan afectar al tema del agua a Castilla-La Mancha.