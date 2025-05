Gutiérrez (PSOE): «El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha es un faro de igualdad y progreso»

Tras salvar el escollo que alejaba posturas entre el PP y PSOE para la firma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha este jueves el nuevo texto salió adelante. Lo hizo con los votos de ambos partidos políticos una decisión que ha celebrado, un día después, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

Satisfecho por este acuerdo, ha defendido que se trata de un acuerdo «ejemplar» donde lo más destacado «no es el aumento de la horquilla de diputados» que podría llegar como máximo a 55 sino el «blindaje que supone para los derechos».

«Lo importante no era cuando tenía que entrar en vigor una nueva composición de las Cortes, sino la necesidad que tiene esta tierra de tener nuevos instrumentos para hacer una mejor política y blindar, en un mundo de recortes y retrocesos, los derechos sociales de la ciudadanía», ha asegurado. .

Para Gutiérrez el nuevo estatuto es «vanguardia» en España. «En políticas sociales, en la lucha contra el cambio climático, contra la violencia de género, en garantizar la igualdad entre lo urbano y lo rural. En definitiva, ha resaltado, »un faro de igualdad y de progreso« para los que confían en que las comunidades autónomas sean »un acelerador de igualdad y de oportunidades«.

Y, aunque todas estas cuestiones han estado en «riesgo» por «un empecinamiento» del PP en relación al número de escaños que existen en las Cortes, ha deseado que «ya no haya más sustos, no haya más rupturas en el último momento, no haya, en definitiva, más problemas para un Estatuto que es ejemplar en el conjunto de España», ha dicho.

En este sentido, se ha congratulado de que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, «haya bendecido» el nuevo estatuto en cuanto al número de diputados «ya que en Galicia teniendo menos población que Castilla la Mancha hay más diputados».

Por último, ha manifestado que el nuevo texto se «identifica mucho» con los valores del Partido Socialista de Castilla la Mancha. «Es un estatuto regionalista, pero un regionalismo que es usado para crear libertad, promover nuevos derechos y fortalecer los servicios sociales para que, en definitiva, Castilla la Mancha sea una mejor región en el conjunto de España».

Por lo tanto, yo entiendo que eh que Vox tengo un posicionamiento nacional. Lo que no entiendo es que un castellano-manchego, ¿sabes? vaya en contra de la autonomía que le ha dado oportunidades a ellos y a sus hijos. Y es incomprensible.

Críticas de VOX al nuevo estatuto

Con respecto a las críticas de VOX al nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Gutiérrez ha asegurado que el partido de Santiago Abascal es «un partido antiautonómico». «No cree en las autonomías y no cree en Castilla la Mancha. Si por ellos fuera, los pueblos de los que son diputados, las ciudades que son diputados, hoy serían de tercera división. Si no fuera gracias a la autonomía de Castilla la Mancha, hoy tendríamos menos colegios, menos hospitales, menos centros de salud. Hoy tendríamos ciudadanía de segunda».

«Piden disolver las Cortes pero luego no renuncian a que sus diputados autonómicos. Son unos hipócritas. Cobran las subvenciones que reciben de partido y luego las cobras. Las cobras y encima lo hacen mal por eso han recibido una multa histórica por la mala gestión de los fondos públicos», ha sentenciado.