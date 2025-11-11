Suscribete a
ABC Premium

Gutiérrez (PSOE) defiende que el nuevo Estatuto refuerza la cohesión social en Castilla-La Mancha y tilda de «ignorantes» a los diputados de Vox

El diputado socialista asegura que si la razón fundamental del partido de Abascal para votar en contra del Estatuto es decir que en «Castilla-La Mancha nos hemos vuelto independentistas por la creación de una Agencia Tributaria como ya tienen otras doce comunidades, creo que tiene que afinar un poquito más el argumento»

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que hoy llega al Congreso crea una Agencia Tributaria y abre la puerta a delegaciones ante la UE

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Sergio Gutiérrez, en la tribuna del Congreso
Sergio Gutiérrez, en la tribuna del Congreso

F.F.

Toledo

El diputado del PSOE por Toledo y secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, protagonizó este martes una de las intervenciones más contundentes del debate en el Congreso sobre la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app