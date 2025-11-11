Gutiérrez (PSOE) defiende que el nuevo Estatuto refuerza la cohesión social en Castilla-La Mancha y tilda de «ignorantes» a los diputados de Vox

El diputado del PSOE por Toledo y secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, protagonizó este martes una de las intervenciones más contundentes del debate en el Congreso sobre la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Desde la tribuna, defendió la reforma como una herramienta para reforzar la igualdad, la cohesión y los derechos sociales, y cargó con dureza contra Vox por confundir la creación de una Agencia Tributaria autonómica con un supuesto riesgo de independentismo. «Si su razón fundamental para votar en contra del Estatuto es decir que en Castilla-La Mancha nos hemos vuelto independentistas, creo que tiene que afinar un poquito más el argumento», replicó Gutiérrez al diputado de Vox, Manuel Mariscal.

El diputado socialista llevó su respuesta un paso más allá, recurriendo al sarcasmo para recordar que incluso Vox gestiona tributos en ayuntamientos donde gobierna. .«Porque miren, ustedes no es que sean ni radicales ni populistas, es que a veces son ignorantes», afirmó, arrancando los aplausos de su grupo parlamentario.

Noticia Relacionada Page defiende que el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha «no se mete con nadie ni reclama competencias» F.F. El presidente autonómico sostiene que las comunidades defienden mejor la igualdad entre los españoles que el propio Gobierno central, «pendiente del voto de los independentistas que odian a España»

Tras esa réplica directa, Gutiérrez enmarcó el nuevo Estatuto dentro del proceso de fortalecimiento democrático y social impulsado por la autonomía, que ha sido, según dijo, «el mayor motor de redistribución y bienestar» de las últimas cuatro décadas. Aseguró que apoyar el texto significa «fortalecer la democracia española, abrir una ventana de oportunidades para nuestra tierra y ser coherentes con los valores progresistas que siempre nos han vinculado al socialismo».

«De tierra de paso a región moderna»

Asimismo, Gutiérrez defendió además que el modelo autonómico ha permitido a Castilla-La Mancha pasar de ser «una tierra de paso» a una región moderna, cohesionada y con servicios públicos consolidados. Citó incluso un informe de 1981 que describía la comunidad como «una tierra sin universidad, sin infraestructuras y dependiente de Madrid», un retrato que, dijo, «nada tiene que ver con la Castilla-La Mancha moderna y abierta que somos hoy».

Para Gutiérrez, la diferencia entre ese ayer y el presente «no es el regalo del paso del tiempo; es la suma de la Constitución en España, la autonomía en Castilla-La Mancha y Europa». En este sentido, reivindicó el legado de los gobiernos socialistas que «supieron aprovechar la autonomía para crear igualdad de oportunidades y una región de bienestar» y sostuvo que el nuevo Estatuto «no busca privilegios, sino igualdad de oportunidades», al blindar los derechos sociales, garantizar el diálogo social previo a las leyes, reforzar la igualdad en la prestación de servicios públicos y consolidar el compromiso frente a la violencia de género.

Noticia Relacionada Cristina Maestre: «El nuevo Estatuto será el mejor regalo para Castilla-La Mancha en su 43 aniversario» ABC La vicesecretaria general del PSOE y eurodiputada destaca el carácter «moderno y progresista» del texto y su compromiso con la igualdad y la protección del medio rural

En su opinión, el texto «hará más fuerte a Castilla-La Mancha y también a España, porque promueve una economía que impulsa al emprendedor pero protege al trabajador, que respeta la diversidad y lucha contra el cambio climático».

El parlamentario cerró su intervención apelando al consenso y al espíritu de progreso que, según dijo, ha caracterizado a Castilla-La Mancha desde su nacimiento autonómico. «Bienvenida sea esta propuesta. Trabajaremos para que el espíritu de consenso y de progreso que impregna estos folios sea también el que reine durante toda la tramitación parlamentaria», concluyó en una intervención que combinó el tono institucional con una defensa política firme del modelo autonómico frente al discurso de la extrema derecha.