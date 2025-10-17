Suscribete a
Gutiérrez (PSOE) aplaude que el PP de Núñez se desmarque de Feijóo y respalde una quita de deuda con criterios objetivos

El PSOE celebra que los populares castellano-manchegos asuman una posición distinta a la de Génova y abran la puerta a una quita de deuda bajo condiciones de igualdad

El Gobierno central aprueba condonar 4.927 millones de deuda a Castilla-La Mancha, el 30% del total

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha
F.F.

Toledo

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha aplaudido que el PP regional haya adoptado una posición distinta a la de su dirección nacional en materia de deuda autonómica. En un mensaje publicado en redes sociales, el número dos ... del PSOE castellanomanchego valora que la formación que dirige Paco Núñez defienda una reestructuración con «criterios objetivos y de igualdad entre territorios», una postura que considera cercana a la del Gobierno y al propio PSOE.

