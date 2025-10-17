Gutiérrez (PSOE) aplaude que el PP de Núñez se desmarque de Feijóo y respalde una quita de deuda con criterios objetivos

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha aplaudido que el PP regional haya adoptado una posición distinta a la de su dirección nacional en materia de deuda autonómica. En un mensaje publicado en redes sociales, el número dos ... del PSOE castellanomanchego valora que la formación que dirige Paco Núñez defienda una reestructuración con «criterios objetivos y de igualdad entre territorios», una postura que considera cercana a la del Gobierno y al propio PSOE.

«El PP de Castilla-La Mancha se desmarca del líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo y apoya la quita de la deuda a las comunidades autónomas en su propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Región», escribió Gutiérrez en su red social.

«La línea de Génova es no aceptar ninguna quita. La posición de Paco Núñez ha girado hasta coincidir con la del PSOE», añade Gutiérrez, que concluyendo su mensaje con una invitación a mantener esa posición en el ámbito nacional: «Bienvenidos, ahora a defenderlo en Génova. ¿Forzarán una votación en el seno del PP?».

El PP de Castilla-La Mancha se desmarca de @NunezFeijoo y apoya la quita de la deuda a las comunidades autónomas en su propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Región.



La línea de Génova es no aceptar ninguna quita. La posición de @paconunez_ ha girado hasta… pic.twitter.com/SvFEN28R8x — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) October 17, 2025

El comentario del dirigente socialista se refiere a una de las propuestas presentadas por el PP tras el Debate sobre el Estado de la Región, en el que los populares plantean «exigir al Gobierno de España que cualquier alivio o reestructuración de deuda se realice con criterios objetivos y comunes para todas las comunidades, evitando privilegios singulares como la condonación a Cataluña».