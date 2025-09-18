Gutiérrez acusa a Núñez de «trilerismo político» con la quita y garantiza que el ahorro en intereses irá a políticas sociales

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado hoy el «trilerismo político» del presidente del PP regional, Paco Núñez, en torno a la quita de la deuda a la comunidad autónoma y ha asegurado que todo el dinero público de más que llegue a la región «irá destinado a políticas sociales».

En una entrevista en CMMedia, el número dos del PSOE en la región ha lamentado que Núñez sea «el único español que no es capaz de enterarse de que si te perdonan hipoteca del banco tienes más recursos para gastar» y ha reprochado al PP la «polémica» generada, primero diciendo «ese dinero no se puede destinar a gasto social, y ahora que estos 700 millones de euros se tienen que destinarse a gasto social».

A Gutiérrez le llama la atención que Núñez, que está en contra de la quita, «esté diciendo continuamente dónde hay que gastar el dinero». Una deuda que, ha recordado, es consecuencia «de la mala financiación autonómica y la mala política de Cospedal», quien duplicó la deuda mientras recortaba los servicios públicos. «Núñez demuestra que no sale de la ocurrencia y que es un líder que no es de fiar», ha añadido.

Defensa del campo y la PAC

El dirigente socialista también ha reclamado a PP y Vox una «voz única» en defensa del sector primario de Castilla-La Mancha ante Europa, una tarea que «solo lidera hoy el presidente Page en la Mesa del Comité de las Regiones que se celebra en Dinamarca».

En este contexto, ha recordado que quien ha propuesto un recorte del 22% a las ayudas españolas de la Política Agraria Común ha sido «el comisario europeo de Agricultura, del PP europeo». «No se trata de colores, no se trata de demagogia, no se trata de que Núñez encuentre el resquicio para hacer la ocurrencia del día. Se trata de tener altura de miras y una visión de región para defender los intereses de nuestra tierra», ha señalado Gutiérrez.

Asimismo, el también diputado en el Congreso por la provincia de Toledo ha valorado el debate próximo en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que a su juicio permitirá más capacidad para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales.

«Le ha sentado muy bien la democracia a esta región», ha subrayado, recordando que pasó «de ser una tierra prácticamente de barbecho durante la dictadura, a una tierra de progreso» gracias a los gobiernos socialistas de José Bono, José María Barreda y Emiliano García-Page. Además, Gutiérrez se ha mostrado confiado en que, con la amplia mayoría de PSOE y PP, el Estatuto salga adelante «sin ningún problema».

Además, ha recalcado el compromiso de los diputados socialistas, que «siempre vamos a votar a favor de Castilla-La Mancha». En este sentido ha reprochado a Núñez que «vaya dando lecciones a los demás» cuando no alzó la voz frente a recortes, trasvases o la ubicación del cementerio nuclear.

En cuanto al balance del curso político, ha destacado los avances en educación y empleo, como la gratuidad de la educación de 2 a 3 años, la primera matrícula gratuita en la Universidad -con más de 8.000 solicitudes-y el impulso al Instituto de Seguridad y de Salud Laboral. Sobre el Plan Infocam, lo ha definido como «una gran marca, un nuevo gran embajador de Castilla-La Mancha».

Gaza y derechos humanos

Por último, Gutiérrez se ha referido a la situación en Gaza, preguntando «qué más tiene que pasar para que no haya una voz unánime en Europa de acabar con esa barbarie, con ese genocidio».

Por último, el secretario de Organización del PSOE lamentado que algunos partidos estén más en el «tacticismo» que en la defensa de los derechos humanos, y ha afirmado que «España y Europa debería estar hablando con una sola voz fuerte en contra del genocidio, en contra del gobierno de Israel, que, sin ninguna duda, tarde o temprano acabará en los tribunales penales internacionales por los crímenes que está cometiendo».