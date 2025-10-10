Suscribete a
Guarinos defiende en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que Guadalajara vive «una etapa de transformación sin precedentes»

La alcaldesa contrapone la gestión «seria y eficaz» del Gobierno PP-Vox a la «ruina socialista» y reivindica avances en vivienda, infraestructuras y servicios públicos

Guarinos apuesta por más suelo industrial y residencial para afianzar el crecimiento económico en Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado este viernes durante su segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad que la capital alcarreña «vive una etapa de transformación sin precedentes», fruto de una gestión «seria, ambiciosa y eficaz» del equipo de Gobierno ... formado por Partido Popular y Vox.

