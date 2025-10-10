Guarinos defiende en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que Guadalajara vive «una etapa de transformación sin precedentes»

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado este viernes durante su segundo Debate sobre el Estado de la Ciudad que la capital alcarreña «vive una etapa de transformación sin precedentes», fruto de una gestión «seria, ambiciosa y eficaz» del equipo de Gobierno ... formado por Partido Popular y Vox.

En un discurso de marcado tono político, Guarinos ha acusado al Grupo Municipal Socialista de practicar «la política del espectáculo» y de ser «hipócritas», contrastando los avances de su mandato con la «parálisis, improvisación y caos financiero» que, según ha afirmado, dejó el anterior gobierno municipal encabezado por Alberto Rojo. «Aquí, más que discursos, ha habido espectáculo en estado puro», ha sentenciado la alcaldesa, dirigiéndose al exregidor socialista, a quien reprochó que «por eso, en las últimas elecciones le devolvieron a los corrales».

Guarinos ha recordado que el actual Ejecutivo municipal cuenta con 13 concejales frente a los 12 de la oposición, subrayando su «legitimidad democrática» y comparando esa mayoría con lo que ha calificado como el «gobierno inmoral de Pedro Sánchez», al que ha reprochado sus pactos con «grupos políticos indecentes e inmorales».

Durante su intervención, que se prolongó casi dos horas entre el turno inicial y la réplica, la regidora ha afirmado que «Guadalajara es hoy la locomotora económica y del empleo de Castilla-La Mancha». «La ciudad avanza, y nadie la va a detener», ha señalado, al tiempo que ha instado a los gobiernos central y autonómico a cumplir con la ciudad y garantizar las inversiones pendientes, especialmente en materia ferroviaria y urbana.

Entre los ejes de la hoja de ruta municipal, Guarinos ha destacado la puesta en marcha de un plan de choque para ampliar suelo e incrementar el parque de vivienda accesible y protegida, la protección de la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, la finalización del Plan del Casco Histórico, la mejora de los servicios públicos y la implantación del nuevo servicio de transporte urbano en los próximos meses.

También ha anunciado avances en el servicio de limpieza, la recogida neumática de residuos, la ejecución de un plan de infraestructuras hidráulicas, la continuidad del Plan Asfalto y la finalización de proyectos como el Parque de Bomberos, la Casa de los Cuentos o el Museo Carlos Santiesteban. Además, ha confirmado la rehabilitación del edificio de Correos y el refuerzo de la seguridad, junto con políticas activas de empleo y dinamización del Mercado de Abastos.

En materia cultural, Guarinos ha reivindicado una «cultura sin sesgo ideológico», manteniendo el apoyo a la tauromaquia y a los encierros por el casco histórico, así como un «feminismo de verdad» centrado en la igualdad de oportunidades.

Vivienda, desarrollo urbano y reclamaciones a la Junta

La alcaldesa ha situado la política de vivienda y desarrollo urbano como eje central de la legislatura, con la previsión de 559 viviendas públicas en régimen de alquiler y venta mediante colaboración público-privada. También ha aludido a la rehabilitación del casco histórico y a las obras pendientes, como la remodelación del eje La Carrera–Bejanque, la Plaza de España y la Plaza del Santuario de la Virgen de la Antigua.

Guarinos ha hecho referencia a la sentencia favorable que obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a cumplir con la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco: «No vamos a esperar ni renunciar a que se cumpla la sentencia. El Gobierno regional no me conoce a mí; voy a llegar hasta el final y el Fuerte se va a rehabilitar», ha advertido.

La regidora ha reclamado además financiación local justa, bajada de impuestos, mejoras en las líneas de Cercanías y autobuses con Madrid, la rehabilitación de la estación de autobuses y el desdoblamiento de la CM-101, así como la creación del parque científico y tecnológico de la ciudad.

Por parte del PSOE, su portavoz y exalcalde Alberto Rojo ha acusado al Gobierno local de mantener una ciudad «paralizada y en estado vegetativo», calificando el mandato de Guarinos de «vacío, desorganizado y sin ilusión». Ha criticado la «mayor subida de impuestos de la historia», el «deterioro de los servicios» y la «falta de diálogo», y ha ofrecido «mano tendida» para abordar seis ejes de trabajo sobre fiscalidad, vivienda, el campus universitario, el casco histórico, los barrios y la cultura.

El portavoz del PP, Alfonso Esteban, ha replicado que el PSOE dejó «una ruina económica y el deterioro de los servicios públicos», defendiendo que «Guadalajara no está en estado vegetativo, sino con impulso y dinamismo».

Desde Aike, su portavoz Susana Martínez ha pedido al Gobierno municipal «poner los pies en la tierra», y ha criticado la falta de avances en la ordenanza sobre la trata o la gestión de las escuelas infantiles, denunciando la desaparición de festivales culturales y «sectarismo» hacia las asociaciones del sector.

El portavoz de Vox, Víctor Morejón, ha defendido que «Guadalajara está en marcha y con un rumbo definido», destacando la gestión en control del gasto, seguridad y cultura sin carga ideológica, y asegurando que «se ha puesto fin al uso indebido de ayudas sociales».