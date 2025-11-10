Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por una estafa de 6.000 euros en la compraventa de un camión en Internet

El grupo, con ramificaciones en Murcia y Colombia, convenció a la víctima para realizar dos transferencias antes de desaparecer. El Equipo@ de Albacete instruye diligencias y recuerda las pautas de seguridad en compras por Internet

La Guardia Civil desarticula en Cuenca una red de ciberestafadores que operaba a nivel nacional e internacional

Las investigaciones, realizadas por el Equipo@ de la Comandancia de Albacete, se iniciaron en febrero
Las investigaciones, realizadas por el Equipo@ de la Comandancia de Albacete, se iniciaron en febrero

ABC

Toledo

La Guardia Civil de Albacete ha investigado a cuatro personas por su implicación en una estafa cometida a través de Internet relacionada con la compraventa fraudulenta de un vehículo industrial. Los presuntos autores, dos de ellos vecinos de Alcantarilla (Murcia) y otro con residencia ... en Bogotá (Colombia), consiguieron que la víctima transfiriera 6.000 euros como señal por la supuesta compra de un camión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app