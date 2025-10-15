La Guardia Civil detiene a once personas por una serie de robos violentos en varias localidades de la provincia de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a una más por la comisión de varios robos con violencia e intimidación en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, en el marco de la 'Operación Volvone'.

Según ha informado el instituto ... armado, los robos se producían principalmente en lugares aislados o con poca visibilidad, a altas horas de la madrugada, y se caracterizaban por su especial violencia. Los autores empleaban armas blancas que no dudaban en utilizar para sustraer a sus víctimas dinero en metálico, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.

Desde el inicio de la investigación, los agentes constataron que se trataba de varios grupos de personas que actuaban por separado, por lo que la operación se desarrolló en diferentes fases.

En la primera fase, iniciada el 27 de julio, fueron detenidas cuatro personas en Tomelloso por varios robos con violencia cometidos a la salida de un local de alterne. «Abordaban a las víctimas con armas blancas, llegando a causar lesiones leves a alguna de ellas», precisa la Guardia Civil. Los detenidos se apoderaron de dinero, teléfonos móviles y tarjetas bancarias, que luego utilizaron para realizar pagos fraudulentos.

La segunda fase se saldó con la detención de dos personas en Argamasilla de Alba. En este caso, las víctimas fueron una persona sin techo que dormía en un parque de Tomelloso. Los autores la amenazaron con un arma blanca, le causaron lesiones y le robaron todas sus pertenencias, que fueron parcialmente recuperadas.

En la tercera fase fue arrestada una persona tras cometer un robo con violencia en un supermercado. Posteriormente, en la cuarta fase, se detuvo a otras dos personas y se investigó a una más por delitos de robo, lesiones y amenazas con arma blanca, tras sustraer un teléfono móvil de alta gama en un establecimiento abierto las 24 horas.

La operación concluyó con la detención de dos personas más como presuntas autoras de otro robo con violencia e intimidación, en el que la víctima fue abordada de madrugada en una zona poco transitada y agredida violentamente antes de que le sustrajeran su teléfono y 200 euros en metálico.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tomelloso, que decretó el ingreso en prisión preventiva para dos de ellos.