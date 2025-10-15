Suscribete a
La Guardia Civil detiene a once personas por una serie de robos violentos en varias localidades de la provincia de Ciudad Real

'operación volvone'

Los asaltos se cometían de madrugada en lugares aislados y con armas blancas. Dos de los once detenidos están en prisión preventiva tras una investigación desarrollada en cinco fases

Fotograma de la grabación de seguridad de uno de los atracos en un supermercado
ABC

La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a una más por la comisión de varios robos con violencia e intimidación en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, en el marco de la 'Operación Volvone'.

Según ha informado el instituto ... armado, los robos se producían principalmente en lugares aislados o con poca visibilidad, a altas horas de la madrugada, y se caracterizaban por su especial violencia. Los autores empleaban armas blancas que no dudaban en utilizar para sustraer a sus víctimas dinero en metálico, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.

