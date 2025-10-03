La Guardia Civil detiene a una mujer en Villarrobledo que tenía en su patio una plantación de marihuana

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo han detenido a una vecina de esa misma localidad, de 43 años de edad, como presunta autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo de marihuana, retirando del mercado ilícito unas 135.000 dosis de esta sustancia vegetal.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso de cannabis sativa, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete lleva a cabo para prevenir y localizar puntos de cultivo de marihuana en la provincia, los agentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo tuvieron conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en el patio de una vivienda de esa misma población, que habría alertado a los vecinos de la zona.

Tras las gestiones e indagaciones pertinentes, la Guardia Civil consiguió averiguar cómo dos vecinos de esa misma localidad se encontraban cultivando plantas de cannabis sativa en el patio de una propiedad familiar, verificando la existencia de un cultivo exterior de esta sustancia vegetal.

Fruto de las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil se conseguía acceder a la propiedad investigada, en cuyo patio interior la detenida cultivaba plantas de cannabis sativa de gran tamaño, en su última fase de crecimiento y maduración, próximas a su recolección, que han sido intervenidas.

Tras el despapillado de las ocho plantas intervenidas se han obtenido 45 kilos de cogollos de cannabis sativa, con los que la responsable del cultivo hubiese obtenido unas 135.000 dosis, después de sufrir los procesos necesarios para ello, retirando este elevado número de dosis del mercado ilícito, evitando por lo tanto el consumo humano y el consiguiente perjuicio para la salud.