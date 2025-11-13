La Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Interpol, a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.
La actuación tuvo lugar a finales de octubre en la autovía A-3 (Madrid-Valencia), cuando los agentes dieron el alto a un vehículo durante un control rutinario de seguridad ciudadana entre Montalbo y Saelices, según ha informado el instituto armado.
Tras la identificación del conductor, los agentes comprobaron a través de las bases de datos que figuraba como reclamado por las autoridades estadounidenses.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradiciones, para la tramitación del procedimiento correspondiente.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete