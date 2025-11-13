Suscribete a
Acusaciones y defensa confrontan tesis en la última jornada del juicio al fiscal general
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

La Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos

Las autoridades le requieren por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

La Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos

ABC

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Interpol, a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.

