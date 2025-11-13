La Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Interpol, a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.

La actuación tuvo lugar a finales de octubre en la autovía A-3 (Madrid-Valencia), cuando los agentes dieron el alto a un vehículo durante un control rutinario de seguridad ciudadana entre Montalbo y Saelices, según ha informado el instituto armado.

Tras la identificación del conductor, los agentes comprobaron a través de las bases de datos que figuraba como reclamado por las autoridades estadounidenses.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradiciones, para la tramitación del procedimiento correspondiente.