La Guardia Civil auxilia a los 626 pasajeros de los dos trenes paralizados por el incendio en un vagón
Un segundo convoy tuvo que detenerse a escasos kilómetros del primero por el corte de suministro eléctrico, y sus pasajeros también fueron ayudados por la Benemérita
Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras dos horas suspendida
La Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real movilizó este sábado por la tarde cuatro patrullas de seguridad ciudadana para auxiliar a los pasajeros de los trenes afectados por el incendio de un último vagón de cola. Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, «la tarde de ayer será recordada por tiempo para todos los agentes actuantes de la Guardia Civil de Ciudad Real. Apenas había marcado el reloj las 14:00 horas cuando la Central Operativa Compleja (COC) recibió aviso del 112 comunicando que un tren de alta velocidad procedente de Andalucía con destino Atocha, está parado en la vía férrea a la altura del p.k. 201 dirección Ciudad Real, concretamente en el término municipal de Argamasilla de Calatrava«.
«La parte trasera del último vagón estaba echando fuego y bastante humo; se trataba de un conato de incendio en el coche de cola, por avería, siendo extinguido a las 14:55 horas. La rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana movilizadas hasta el lugar junto a todo el personal participante como fueron miembros de seguridad privada de Adif, bomberos de Puertollano, vehículos de Infocam, una ambulancia y Protección Civil, dio como resultado el auxilio de 210 pasajeros de este primer tren donde apareció el incendio«.
Un varón de 74 años de edad sufrió una caída al salir de la vía y fue atendido en el lugar por servicios médicos y evacuado al hospital de Puertollano. Posteriormente y afectado por el corte de suministro eléctrico provocado por la citada avería, quedó detenido otro tren con 416 pasajeros sin personas de movilidad reducida siendo nuevamente auxiliados todos los pasajeros.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava informado por el 112 movilizó todos los recursos humanos necesarios y proporcionó agua y víveres a los viajeros de ambos trenes. Los viajeros de ambos trenes fueron evacuados a lugares cercanos para evitar la falta de aire acondicionado y puestos en lugares seguros. Una vez restablecido el suministro eléctrico, el segundo tren, con 416 pasajeros, reanudó la marcha a las 16:46 horas y posteriormente se realizó un transbordo del primer tren averiado a un tren de rescate de los pasajeros reanudando la marcha a las 17:48 horas.
