Guadalajara pasa del puesto 32 al 13 en transparencia entre capitales de España y se mantiene en el segundo en C-LM

Guadalajara se sitúa a 13 de agosto de este año en el puesto número 13 en transparencia entre las 50 capitales de provincia de España frente al 32 que tenía a 1 de enero de 2023, ascenso que se ha registrado en un periodo de dos años y medio, colocándose también como la segunda capital más transparente de Castilla-La Mancha, tan solo detrás de Ciudad Real.

Así lo ha resaltado este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación, el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban; rueda informativa en la que ha resaltado el actual nivel de transparencia alcanzado por este ayuntamiento en base a los datos de Dyntra, plataforma colaborativa que tiene como objetivo medir la información pública de gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos o cargos electos.

En opinión de Esteban, tras un gobierno municipal «absolutamente opaco» al frente del cual se situaba el socialista Alberto Rojo, en el actual mandato han conseguido ascender 19 puestos, a fecha 13 de agosto de 2025, pasando también del cuarto lugar en esta medición al tercero y actualmente al segundo.

Para el edil, el hecho de haber subido en el ranking de transparencia que mide a todos los municipios de más de 5.000 habitantes del puesto 32 al puesto 13 en tan solo dos años y medio (19 puestos) demuestra el «esfuerzo e importancia» que la alcaldesa de esta capital, Ana Guarinos, otorga a que los ciudadanos puedan saber qué hace el Ayuntamiento de su ciudad.

«No vamos a parar de trabajar para intentar seguir ascendiendo en estos puestos», ha subrayado el concejal, orgulloso de este logro. «Parece que hay cuestiones y banderas que algunos se jactan que son de izquierdas pero quien nos mide de manera objetiva y externa a todos los ayuntamientos de España con una determinada población nos dice a 13 de agosto de 2025 que este ayuntamiento es uno de los más transparentes de España«, ha concluido.