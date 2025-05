Ni grandes equipos ni un gran pabellón en Toledo, tanto monta monta tanto

El España-Inglaterra de fútbol sala, disputado el pasado 7 de febrero en el pabellón Javier Lozano Cid, «era la muestra que necesitábamos para poner de manifiesto que hace falta una instalación mucho más grande. Fue una evidencia de que así no podemos continuar porque no podemos acoger ningún evento de primer nivel». Las entradas que la federación puso a la venta en su web se agotaron en unos minutos, el pabellón registró «un lleno absoluto» y muchos ciudadanos se quedaron sin poder ver el partido.

Lo reconoce el concejal de Deportes, Rubén Lozano, cuando se le cuestiona sobre por qué Toledo no cuenta con un pabellón multiusos al estilo de otras capitales de provincia de una población similar (entre 50.000 y 100.000 habitantes), como son Lugo, Cáceres, Pontevedra, Palencia y Huesca o las vecinas Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca.

«Desde hace décadas necesitamos un gran pabellón. Desde que el fútbol sala tuvo un papel tan importante en la ciudad se viene reclamando y, que no sea una realidad, quizá tenga que ver con la falta de interés por el deporte que ha habido. Y eso es lo que desde hace dos años queremos cambiar. El deporte es un prioridad y un pabellón multiusos es necesario no sólo para el deporte, sino también para otro tipo de eventos», se explaya el concejal.

Lozano, que se declara «un friki» del deporte y, en su vida personal, se ha marcado el reto de completar 42 maratones a lo largo del mundo, explica que en el actual Ayuntamiento hay un «compromiso firme» para construir un pabellón multiusos. «A lo largo de estos meses hemos estado analizando posibles ubicaciones y es importante que tuviera accesibilidad, transporte, comunicaciones...», desvela. Finalmente, «el sitio elegido está entre la estación de autobuses y la piscina del Salto del Caballo», donde la idea es «crear un gran complejo deportivo, con un pabellón secundario como es el 'Javier Lozano Cid', dos campos de fútbol y una piscina climatizada». Además, «es una parcela municipal y eso acorta los plazos de ejecución».

Tras haber escogido la ubicación, el siguiente paso es «tener en la mano el proyecto hacia finales de verano o principios de otoño, esperar que se resuelva la convocatoria de fondos europeos y poner la primera piedra en 2026». Esa sería la versión más optimista.

El proyecto costaría «entre 10 y 12 millones de euros» y sería financiado en «en un 70 por ciento» con fondos europeos. El resto lo tendría que aportar el Ayuntamiento, aunque «también hemos tenido conversaciones con el Consejo Superior de Deportes y tanto la Junta de Castilla-La Mancha como la Diputación de Toledo podrían colaborar».

Avanza el concejal que se tratará de una instalación «de entre 4.500-5.500 espectadores, un pabellón de mediana capacidad porque tampoco queremos un mastodonte que en muchas ocasiones se quede vacío». Y teniendo claro que el uso deportivo fuera compatible con otros: «Aparte de que tener un recinto cubierto te facilita muchísimo atraer eventos culturales o musicales, es una manera de amortizar la instalación, de que haya actividad constante».

Se priorizaron los barrios

Juan José Pérez del Pino, concejal socialista en cuatro legislaturas (1983-1987, 2003-2007, 2015-2019 y 2019-2023) y en etapas muy diferentes, recuerda que «en Toledo, allá por los años 80, preferimos muchos pabellones a uno muy grande. De esta manera, se dotó de polideportivos a Santa Bárbara y el Polígono, ya lo tenía el Salto del Caballo y se consiguió otro cuando se compró la Escuela de Gimnasia. Se hizo una red de instalaciones municipales en todos los barrios. La política que se siguió entonces fue correcta, pero hoy sí que me plantearía dar un paso más de calidad y tener una instalación multiusos».

Y se pregunta: «¿Acaso hay muchas ciudades con tres piscinas cubiertas, seis pabellones cubiertos y dos pistas de atletismo más otra en la Academia de Infantería? Lo que sí creo es que estamos deficitarios en campos de fútbol, y me parece un acierto la recuperación del Carlos III». En cualquier caso, Pérez del Pino admite que la construcción de un pabellón multiusos «se estudió varias veces». Sin embargo, «la limitación económica condiciona lo deseable con lo posible», sobre todo en los ayuntamientos, que tienen un capítulo de inversiones bastante reducido.

«Muchos se marchan»

Sea causa y consecuencia o sea casualidad, lo cierto es que Toledo no cuenta con ningún equipo en la élite. El referente ahora es el BM Casa Álvarez Ciudad Imperial, de balonmano femenino, que acaba de jugar, sin éxito, el 'play off' de ascenso a la División de Honor Oro, segunda categoría nacional. En cuanto al CD Toledo, que es obviamente el que arrastra más masa social, aspira a subir a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol.

Pérez del Pino alude a «la cercanía con Madrid» y a que «hay gente que se va al fútbol a la capital y no va a ver al CD Toledo; con eso tenemos que convivir». Y presume de que «cuando empezamos a dar premios a los deportistas de élite de la ciudad nos encontramos con que había más de 60 entre campeones mundiales, europeos y podios en campeonatos de España».

Mientras, Lozano expone una visión diferente: «Es posible que una cosa lleve a la otra. Tenemos grandes deportistas individuales y en deportes de equipo, lo que significa que se está trabajando bien. El problema es que muchos, al no haber aquí un club con arraigo o con instalaciones adecuadas, se marchan a otros lugares. Estoy convencido de que cuando hay instalaciones, hay deportistas. Pasará con el embarcadero y el remo o con San Lázaro y la esgrima. Toledo no tiene un equipo de alto nivel en ningún deporte porque, entre otras razones, no hay instalaciones adecuadas. Eso es indudable».

¿Qué hay en el resto de capitales de provincia? - Lugo: el Pazo dos Deportes, con capacidad para 5.310 espectadores, se inauguró en 1992 y es propiedad de la Diputación. Allí disputa sus partidos el Río Breogán, que compite en la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto español. - Cáceres: el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, con capacidad para 6.058 espectadores, se inauguró en 1999 y es propiedad de la Junta de Extremadura. El equipo masculino de baloncesto compite ahora en Segunda FEB, tercera categoría nacional, pero militó en la Liga ACB entre 1992 y 2003. - Pontevedra: el Pabellón Municipal de Deportes tiene capacidad para 4.000 espectadores y data de 1968, aunque en 2022 se renovó la pista gracias al CSD. Allí juega el Club Cisne, ahora en la División de Honor Plata de balonmano, segunda categoría nacional. - Palencia: el Pabellón Municipal de Palencia tiene capacidad para 5.016 espectadores, se inauguró en 1979 y se remodeló en 2018. Es la casa del Palencia Baloncesto, que se estrenó en la Liga ACB en 2023 tras muchos años en LEB Oro, aunque sólo duró una temporada. - Huesca: el Palacio Municipal de los Deportes, de 4.500 espectadores, se inauguró en 1994. Allí juegan el Bada Huesca, de la Liga Asobal de balonmano, y el CB Peñas Huesca, de la Segunda FEB de baloncesto. - Guadalajara: el Palacio Multiusos de Guadalajara, de 5.894 espectadores, se inauguró en 2010 y es de propiedad municipal. Allí se celebran numerosos campeonatos nacionales e internacionales, mientras que el Impulse BM Guadalajara, de la Liga Asobal, juega en el Pabellón David Santamaría. - Ciudad Real: el Quijote Arena de Ciudad Real, de 5.863 espectadores, se inauguró en 2003, es del Ayuntamiento y acogió al mejor equipo del mundo de balonmano. Ahora, el ID Energy Caserío lucha por subir a la Asobal. - Cuenca: el Pabellón Polideportivo El Sargal, de 1.800 espectadores, data de 1989 y también es de propiedad municipal. El REBI Cuenca compite en la Asobal, donde ha llegado a ser subcampeón.